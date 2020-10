A tavola ci sono delle regole da seguire. Questo lo sappiamo tutti fin troppo bene. L’educazione che ci viene insegnata sin da bambina prevede un certo tipo di atteggiamento. Ad esempio, non vanno mai messi i gomiti sul tavolo. Oppure, se ospitiamo a casa nostra una cena piuttosto importante, dobbiamo sapere l’ordine delle posate e dei bicchieri. Insomma, ce n’è davvero per tutto. E ora, con l’era della tecnologia, sono arrivate anche delle nuove regole sull’utilizzo del telefono mentre si mangia. Partiamo dal presupposto che è sconsigliato. Ma dato che ormai lo fanno tutti, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di parlartene. Perciò, fai attenzione quando metti il cellulare sul tavolo mentre stai mangiando. Ecco perché.

Il telefono non andrebbe mai messo sul tavolo mentre si mangia, e non è solo una questione di educazione

Partiamo dal presupposto che tenere il telefono a tavola è segno di poco interesse verso la persona che abbiamo davanti. E non solo. Questo gesto rende più noiose le nostre conversazioni. In questo articolo, infatti, noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo già spiegato quanto questa azione possa essere lesiva per i nostri rapporti con gli altri. Ma oggi vogliamo parlarti di un altro aspetto del cellulare sul tavolo. E, soprattutto, vogliamo concentrarci sulla scarsa igiene di questo gesto. A spiegarlo, una ricerca dell’Università del Kansas pubblicata su Food Protection Trends.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La ricerca dimostra quanto il telefono possa essere pericoloso per la nostra igiene

Lo studio dimostra come il cellulare sia uno degli oggetti più sporchi che abbiamo nelle nostre case. Si tratta infatti di un apparecchio ricoperto di batteri e germi. E questo non dovrebbe stupirci. Lo usiamo in ogni situazione e lo portiamo ovunque. Perciò, nulla di assurdo. Ma il problema è che metterlo sul tavolo mentre mangiamo, può compromettere seriamente la nostra igiene. E, di conseguenza, anche la nostra salute! Perciò, fai attenzione quando metti il cellulare sul tavolo mentre stai mangiando. Ecco perché! Piuttosto, goditi la tua serata e lascia il telefono in borsa per qualche ora!