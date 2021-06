Il momento della preparazione delle valigie è un incubo per tutti. Le tanto sospirate vacanze sono ormai alle porte ma come sempre prima dell’agognata partenza ci tocca il classico rito. Proprio perché si tratta di una incombenza parecchio fastidiosa, in più occasioni il team di ProiezionidiBorsa ha scritto in proposito per fornire utili stratagemmi su come fare la valigia perfetta e su come evitare gli errori più comuni (ecco il link).

Scopriamo insieme come avere un bagaglio leggero e facile da trasportare da riempire di souvenir

Teli da mare e accappatoi

Sceglierli in microfibra anziché nella classica spugna che è molto ingombrante e si asciuga più lentamente. I teli mare in microfibra sono sottilissimi e una volta piegati occupano pochissimo spazio. Inoltre, la sera, dopo una giornata al mare, basta stenderli all’aria aperta e l’indomani saranno già belli asciutti.

Kit da bagno degli hotel

Se si alloggia in un hotel, quasi sicuramente ogni giorno la camera viene rifornita con piccole saponette e mini flaconcini di shampoo e crema corpo. Questo ci permette non solo di risparmiare spazio in valigia ma anche di risparmiare economicamente sulla spesa di tali prodotti che in genere non sono mai a buon mercato.

Doccia-shampoo

Se per i prodotti per la cura del corpo abbiamo necessità particolari, meglio allora portare con sé ciò che si preferisce già da casa. I prodotti da bagno sono però in assoluto i più ingombranti di tutti. Anziché portare un barattolo di bagnoschiuma ed un altro per lo shampoo è meglio acquistare un praticissimo doccia-shampoo. In commercio ce ne sono di tutte le marche, varietà e profumazioni. Oltre a dimezzare lo spazio, è un prodotto comodissimo anche per evitare inutili sprechi.

Formato mini

Se il nostro soggiorno non va oltre una settimana consigliamo l’acquisto di mini dentifricio e mini deodoranti, quelli, cioè, del formato da portare sull’aereo nel bagaglio a mano. Sono poco ingombranti ed eviteremo avanzi da riportare indietro, liberando così altro spazio in valigia.

Ecco spiegato come avere un bagaglio leggero e facile da trasportare da riempire di souvenir!

E per chi viaggia sulle due ruote, ecco un utile approfondimento su come organizzare il bagaglio della moto.