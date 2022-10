Il metodo semplice per eliminare le farfalline in casa o cucina per sempre

Prendersi cura di una casa equivale ad avere a che fare con tutto e di più. Oltre alle faccende domestiche, infatti, potrebbe capitare di dover affrontare un nemico tanto piccolo, quanto fastidioso.

Molte persone, almeno una volta nella vita, avranno visto delle farfalline girare nella loro casa. Il punto è che, se ne vedremo solo una, non dovremo neanche preoccuparcene, per un semplice motivo.

Quella farfallina potrebbe essere entrata in casa nostra semplicemente dalla finestra, ed essere del tutto innocua. Il discorso diventerebbe più serio se, all’interno dell’abitazione, iniziassimo a notare più farfalline, magari dello stesso tipo.

In quel caso, potremmo essere di fronte ad un’invasione, più o meno piccola, delle cosiddette “farfalline della pasta”. Il nome tecnico di questo insetto è tignola, e d è nota anche per essere la tipica “tarma della farina”. Ciò nascerebbe dal fatto che, questo tipo di insetti, trova il luogo più confortevole per nidificare proprio all’interno della farina.

Alimenti come la farina e i suoi derivati, quindi pasta e pane, ma anche cereali e simili, sono un ottimo terreno per loro. Questi posti, in particolari condizioni di calore e alte temperature, possono trasformarsi in habitat perfetti per proliferare.

Il risultato sarebbe la comparsa di piccole larve di colore bianco o giallastro, che darebbero poi origine alle note farfalline di colore bruno.

La buona notizia, però, è che sarebbero innocue. In sostanza, ingerire per sbaglio le larve di questi insetti non sarebbe pericoloso, ma caldamente sconsigliato. Vediamo, quindi, come sbarazzarsi senza troppa fatica di queste presenze sgradite.

Il metodo semplice per eliminare le farfalline una volta per tutte

Tantissime persone, alla sola vista di un insetto, si irrigidiscono o subiscono un grande spavento. Questo accade perché non sanno che è molto facile sbarazzarsi di questi piccoli animaletti, se si conoscono le tecniche giuste.

Per eliminare le blatte, ad esempio, esiste una facilissima mossa del tutto gratis che tutti dovrebbero conoscere.

Tornando alle farfalline della pasta, invece, il modo più immediato per liberarsene sarebbe il seguente.

Prima di tutto dovremo svuotare tutte le dispense, spostando su un piano tutte le varie confezioni e scatole di alimenti. A questo punto, dovremo bagnare un panno di cotone in una soluzione costituita da una parte di acqua e una di aceto bianco.

Bisognerà strofinare il panno imbevuto all’interno dei mobili, insistendo negli angoli e nei punti più nascosti. Quando avremo terminato la pulizia, dovremo tenere aperte le ante, per assicurarci che gli scomparti si asciughino perfettamente.

Controllare le confezioni, soprattutto quelle aperte

La seconda fase consiste nel controllo delle confezioni di alimenti, in particolare di quelle già aperte. Anche questa volta, dovremo controllare soprattutto i punti più stretti degli involucri, in particolare le piccole fessure. Le larve, infatti, troverebbero l’habitat perfetto proprio all’interno degli spazi più occulti.

Quando saremo sicuri che tutte le confezioni siano perfettamente pulite, potremo inserirle di nuovo nelle dispense.

Trappole ai feromoni

Per concludere, dovremo installare negli scomparti interni dei mobili, le cosiddette trappole ai feromoni. In sostanza, si tratta di strisce adesive, in grado di attirare le tignole.

Basterà incollare le suddette nel lato interno delle ante, per attirare tutti gli insetti di cui vorremo liberarci.

Questo è, in assoluto, il metodo semplice per eliminare le farfalline che garantisce risultati nel minor tempo possibile.

Lettura consigliata

Quasi nessuno sa che queste 2 piante profumatissime sono il peggior nemico delle zanzare