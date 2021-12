La situazione di incertezza causata dal Covid 19 ha esasperato la propensione degli italiani verso il risparmio. Siamo grandi risparmiatori ma solo per via di una cronica mancanza di idee che riduce la nostra capacità strategica. Tenendo da parte i nostri risparmi senza rimetterli in gioco, attraverso le varie forme di investimento presenti sul mercato, non facciamo altro che aumentare la liquidità. A questo però non corrisponde un diretto aumento della sicurezza economica per il nostro futuro.

Quando si parla di sicurezza per il futuro, si fa riferimento a quello che riguarda noi ma anche la nostra famiglia quando saremo vecchi.

Per questo motivo sarebbe bene riflettere sulla nostra attitudine a bloccare in maniera inefficiente la liquidità. È necessario comprendere che questo è un comportamento anomalo completamente distaccato da quello che caratterizza l’Europa. In Europa il potenziale economico viene utilizzato in maniera migliore e da più tempo rispetto a quanto facciamo noi.

Perché abusando del risparmio in modo poco responsabile commettiamo questo grande errore

Quello della carenza di investimenti è un problema che ci portiamo dietro da anni e che si è acuito con lo stabilizzarsi dello stato pandemico. Eppure il mercato offre una serie di prodotti che potrebbero migliorare la qualità della vita proprio in materia di futuro.

Una riflessione sui prodotti assicurativi ci può aiutare ad avere un’idea più chiara su come rimediare al nostro errore di rimanere inefficienti nella fase più produttiva della nostra vita.

Alcune soluzioni potrebbero essere veramente utili con il passare del tempo.

Prodotti a premi unici

Sono contratti che prevedono pagamenti di premi unici da restituire alla scadenza con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi durante il rapporto assicurativo. Sono strumenti molto sicuri che permettono di avere un buon rendimento soddisfacendo la necessità di sicurezza che si ha quando si pensa alla propria famiglia.

Polizze a lungo termine (LTC)

È una forma di assicurazione sulla vita che ha lo scopo di proteggerci in caso di perdita dell’autosufficienza. Perdere la propria autonomia è un’ipotesi spiacevole che non riguarda solo la terza età. La polizza rimane in vigore fino a che l’assicurato vive e a fronte di questo ci sarà il pagamento di una rendita. Perché il pagamento si concretizzi è necessario il riconoscimento della perdita dello stato di autosufficienza.

Assicurazione sulla salute

Una assicurazione completa sulla salute è in grado di coprire l’intera famiglia dai rischi riguardanti la salute. Il pagamento della polizza garantisce la copertura in caso di malattia, interventi chirurgici, infortuni e perdita di autosufficienza. È inclusa inoltre un’assistenza quotidiana per consegna farmaci a domicilio e accesso a network per visite ed esami.

Assicurazione salva reddito

Il pagamento della polizza protegge il lavoratore dipendente in caso di perdita del lavoro.

Riflettendo sull’importanza di una corretta copertura assicurativa si può capire perché abusando del risparmio in modo poco responsabile commettiamo questo grande errore.