Spesso ci capita di dover firmare un documento digitale, dato che gli enti come banche, notai e uffici di vario genere spediscono sempre più spesso la documentazione via email (ecco anche come programmare un’email per mandarla in seguito).

Fino a non molto tempo fa, l’unico modo per apporre la nostra firma era stampare il documento, firmarlo a mano, e scannerizzarlo per ottenerne una copia digitale.

Ma oggi esiste un metodo molto più veloce per firmare i documenti in pdf: si tratta della firma digitale.

Vediamo quindi come firmare digitalmente un documento pdf.

Apriamo il file con un lettore di pdf

Per prima cosa dobbiamo installare sul nostro computer un lettore di pdf. Si tratta di un programma che ci permette di leggere e modificare i files in questo formato. In rete se ne trovano diversi che possiamo scaricare gratuitamente. Il più diffuso è sicuramente Adobe Acrobat Reader DC, ma ne esistono anche altri come Sumatra PDF o Foxit. Una volta installato il programma sul nostro PC, basterà utilizzarlo per aprire il nostro file pdf e apporre la nostra firma.

Vediamo come firmare digitalmente un documento pdf utilizzando Acrobat Reader, il lettore di pdf più comune.

Utilizziamo la modalità ‘Compila e firma’

Una volta aperto il file che vogliamo firmare, clicchiamo sul pulsante ‘Strumenti’ in alto a sinistra. Poi clicchiamo sul pulsante ‘Compila e firma’. Questa modalità ci permette di compilare tutti i campi modificabili del documento, e di firmarlo. Ora il documento apparirà in modalità ‘Compila e firma’.

Clicchiamo sul pulsante ‘Firma’ in mezzo alla barra che si apre nella parte superiore dello schermo. Possiamo apporre una firma digitando sulla tastiera oppure tracciandola con il mouse. Scegliamo l’opzione ‘Disegna’ per apporre una firma esattamente come faremmo con una penna su un foglio cartaceo.

Utilizziamo il cursore del mouse tenendo premuto sul tasto sinistro per tracciare la nostra firma. Poi premiamo sul pulsante ‘Applica’. La nostra firma apparirà sul documento, e potremo trascinarla nel punto giusto e modificarne a piacimento le dimensioni.