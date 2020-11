Dal 2007 a oggi le famiglie italiane sono più povere in termini reali dell’8,8%. Un problema che adesso il Governo tenta di ridurre con l’introduzione dell’assegno unico. In una audizione di fine ottobre alla Camera, il direttore dell’ISTAT Blangiardo, ha illustrato uno studio sul provvedimento. Secondo ISTAT per il prossimo anno è in arrivo un assegno fino a 2.990 euro per l’80% delle famiglie italiane.

L’indagine ISTAT

In una recente indagine di ISTAT sul reddito delle famiglie italiane, emerge una amara verità. Il reddito medio delle famiglie italiane, secondo l’ultima rilevazione, è di circa 31.400 euro. Ma come il pollo di Trilussa, questo è un dato medio. In realtà dalla ricerca emerge come il reddito delle famiglie più economicamente agiate, sia 6 volte superiore quello dei nuclei più poveri.

Ancora più sconcertante risulta il confronto con il reddito del 2007. Rispetto a quell’anno, il reddito medio familiare è sceso dell’8,8%. Significa che mediamente rispetto al 2007 le famiglie sono più povere in termini reali (al netto dell’inflazione) dell’8,8%.

Ecco che l’assegno unico per il 2021 sarà uno strumento benedetto per molti nuclei familiari. Sempre ISTAT ha fatto una analisi su quanti di questi saranno toccati dal sussidio.

E’ in arrivo un assegno fino a 2.990 euro per l’80% delle famiglie italiane

I risultati di questa ricerca sono stati illustrati a fine ottobre in Commissione Affari Sociali della Camera dal Presidente dell’istituto nazionale di statistica, Giancarlo Blangiardo.

L’introduzione dell’assegno unico riguarderà l’80% delle famiglie. Ma solo il 68% vedrà migliorata la sua situazione rispetto alla precedente condizione. Per il 2,4% delle famiglie la situazione rimarrà invariata, ma per quasi il 30% delle famiglie interessate dall’assegno unico, ci sarà un peggioramento. Questo perché l’introduzione dell’assegno unico porterà alla abolizione di alcuni precedenti bonus, che saranno ricompresi nel nuovo assegno.

Ma di che cifre stiamo parlando? Blangiardo individua in 250 euro medie mensili il beneficio per famiglia, contro i 97 euro attuali. In pratica mediamente una famiglia beneficiaria dell’assegno percepirà circa 2.990 euro all’anno.

