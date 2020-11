I cani sono nostri compagni costanti da secoli e secoli. Abbiamo imparato a condividere con loro la nostra vita quotidiana, il lavoro, il divertimento e il relax. A volte la comunicazione tra cani e umani sembra quasi istintiva. Loro ci capiscono e noi capiamo loro con estrema facilità.

Ma ci sono purtroppo dei casi in cui è difficile comprendere davvero i nostri amici a quattro zampe. Questo avviene soprattutto quando i cani stanno male. Questo perché spesso i cani non esprimono il malessere o il dolore come noi umani.

Ma esistono dei metodi che possiamo utilizzare per conoscere lo stato di salute del nostro fido.

Ecco come sapere con certezza se il cane ha la febbre in poche semplici mosse.

Attenzione a naso, orecchie e zampe

Innanzitutto c’è da dire che la temperatura corporea normale del cane è parecchio più alta di quella umana. Per un cane è normale una temperatura di circa 38,5 o 39 gradi.

Innanzitutto, possiamo esaminarlo in maniera semplice toccando le orecchie e i cuscinetti delle zampe. Se sono molto caldi, il cane potrebbe avere la febbre. Altro indice di malessere è la secchezza del naso, soprattutto se è molto caldo. Anche gli occhi arrossati possono essere un indizio. Un cane con un naso umido e freddo, molto probabilmente scoppia di salute.

Ma ci sono anche dei comportamenti specifici che il cane assume quando non sta bene. Vediamo quali.

Rifiuto del cibo e mancanza di energia possono essere dei sintomi

Tra i sintomi più tipici della febbre nel cane vi sono inappetenza e letargia. Se il nostro fido che di solito si fionda sulla ciotola, sembra non essere interessato al cibo, forse potrebbe non sentirsi bene.

Oppure, se il nostro amico canino non ci fa le feste quando torniamo a casa, sembra svuotato di energie, o dorme molto più del solito, potrebbe non essere molto in forma.

Quindi, se siamo preoccupati è sempre meglio rivolgersi a un veterinario.