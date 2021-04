Il ferro da stiro è un elettrodomestico fondamentale da avere in casa. È praticamente insostituibile, essendo l’unico capace di rimuovere efficacemente le pieghe dai vestiti.

Dato l’uso massiccio che ne facciamo, è normale che inizi a rovinarsi ed avere problemi con il tempo.

Il problema forse più fastidioso da risolvere è quello della perdita di acqua dalla piastra. Ancora peggio quando l’acqua è marrone e sporca, perché si rischia di macchiare nuovamente i capi appena lavati.

Infatti, in questo caso, si dovrà per forza sostituire il ferro da stiro se non facciamo attenzione a questo problema diffusissimo.

Perché il ferro da stiro perde acqua?

Le cause di questo problema possono essere diverse, dalla scarsa manutenzione alla poca cura che si ha nell’utilizzarlo. Altre volte il danno può essere banale, oppure più serio a livello proprio strutturale.

Nel primo caso, è possibile che il ferro da stiro non sia arrivato alla temperatura giusta per essere utilizzato. Infatti, se è ancora freddo, l’acqua tende a fuoriuscire dalla piastra. Basterà quindi soltanto attendere qualche minuto. Se il problema dovesse persistere, come spiegheremo nel prossimo paragrafo, allora il danno è interno. Quindi, si dovrà per forza sostituire il ferro da stiro se non facciamo attenzione a questo problema diffusissimo. Se l’acqua fuoriesce, infatti, può creare seri problemi in alcuni casi.

I 3 difetti interni più comuni

Una delle cause principali della fuoriuscita di acqua è l’accumulo di calcare nella caldaia o nella piastra. L’errore più comune, infatti, è quello di inserire all’interno del serbatoio l’acqua del rubinetto, anziché l’acqua distillata. In questo caso basterà effettuare dei lavaggi con prodotti specifici, oppure utilizzando dell’aceto.

Un altro problema può essere quello della guarnizione difettosa. Se infatti l’elettrodomestico è vecchio, o è stato usato troppo, è molto frequente questo difetto. Basterà sostituire le parti usurate e non si dovrebbero più riscontrare perdite d’acqua.

Infine, il problema può insorgere se il cavo di alimentazione è danneggiato. In questo caso la corrente elettrica, non raggiungendo in maniera adeguata i circuiti, non permetterà al ferro da stiro di riscaldarsi.

Dal momento che si ha a che fare con componenti elettriche, in questo caso è meglio staccare la spina ed affidarsi alle mani ed al consiglio di un tecnico più esperto.