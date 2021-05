La sorprendente ginnastica che tutti possono fare per aiutare l’intestino pigro per sgonfiare la pancia e combattere la stitichezza

Vita sedentaria, scorretta alimentazione e stress sono le cause più comuni dell’intestino pigro. I rimedi e i consigli sono centinaia ma spesso si finisce per non essere costanti nel seguirli, soprattutto se si tende ad essere pigri. La soluzione ideale sarebbe quella di passeggiare molto, 10 mila passi al giorno, ma pochi riescono a ritagliarsi il tempo necessario per compiere tale esercizio. Esso è ideale per stimolare la motilità intestinale poiché fra tutte le attività sportive, la camminata è l’unica che mette in movimento i muscoli del basso ventre. Sede proprio dell’ultimo tratto intestinale. Sono in pochi a conoscere la sorprendente ginnastica che tutti possono fare per aiutare l’intestino pigro per far sgonfiare la pancia e combattere la stitichezza.

Siamo abituati a vederlo nelle palestre

È il vogatore, meno conosciuto e diffuso nella vasta famiglia delle attrezzature sportive. Eppure si stanno affacciando sul mercato alcuni modelli particolarmente adatti agli ambienti domestici. Essi sono pieghevoli, poco ingombranti e maneggevoli poiché dotati di ruote per poterli spostare e riporre senza sforzo. Utilizzare il vogatore è semplice e divertente. Anche i soggetti più pigri trovano soddisfazione nell’utilizzarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come usarlo nella maniera corretta

Bisogna tenere presente pochi accorgimenti per non arrecare danno alla colonna vertebrale. Ricordarsi di tenere la schiena dritta, il movimento compiuto non deve essere veloce e i gomiti non devono mai andare oltre l’asse della schiena. Bastano pochi minuti tre volte a settimana per iniziare e aumentare gradatamente. Un esercizio di 10 minuti è sufficiente per stimolare proprio quei muscoli del basso ventre che sono interessati durante la camminata. Si stimola così la motilità intestinale. I suoi benefici non si esauriscono qui. Dato il basso sforzo fisico che richiede, è una ginnastica adatta alle persone in sovrappeso che riescono in questo modo a tonificare i muscoli, attivare il sistema cardiocircolatorio e aumentare la resistenza fisica.

Il benessere dell’intestino e della psiche

Stimolare la produzione di endorfine senza grossi sacrifici, contribuirà ad abbassare lo stress e a donare importanti gratificazioni psicologiche. Si sarà più invogliati a fare bene e meglio aiutando il corpo a star meglio sia dentro che fuori. Ecco svelata La sorprendente ginnastica che tutti possono fare per aiutare l’intestino pigro per far sgonfiare la pancia e combattere la stitichezza.