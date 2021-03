Quando un oggetto in vetro si rompe è una tragedia in tutti i sensi. Prima di tutto perché le credenze popolari prefigurano un periodo di sfortuna. Inoltre perchè diventa difficile ripulire. Ebbene per quanto difficile da credere, il pane ci salverà da tutto quando il vetro è in frantumi sul pavimento. Prima di capire perché il pane è fondamentale per ripulire tutto senza affanno e risparmiando molto tempo, spostiamo l’attenzione su un altro obiettivo.

Il significato del vetro in frantumi

I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa ci spiegano cosa la mente vuole farci sapere se gli oggetti di vetro si rompono. Infatti esiste una vera e propria interpretazione dietro alcuni incidenti domestici.

Un solo episodio di vetro in frantumi non è un segnale premonitore. Invece quando si rompono oggetti di vetro in serie bisogna iniziare a preoccuparsi. A quanto spifferano le credenze popolari, in casa potrebbe esserci un’alta concentrazione di influssi negativi.

Però, bisogna verificare se in quel particolare momento, quando il vetro finisce a terra frantumandosi in mille pezzettini, si sta pensando a qualcosa. Ebbene in quel caso è un avvertimento che mente e anima non sono d’accordo e perciò c’è una proiezione energetica che influenza i nostri atti.

Tragedia avvenuta: come pulire il pavimento

Ormai è troppo tardi, bisogna fare i dovuti scongiuri, ma nel frattempo ripulire tutto dal pavimento. Infatti l’oggetto scivolato accidentalmente dalle mani si è frantumato a terra in mille pezzi. In conclusione, bisogna pulire tutto accuratamente onde evitare ulteriori incidenti con le schegge presenti sul pavimento.

Il pane sostituisce la scopa

La prima cosa che ci viene in mente è prendere la scopa ma invece i nostri Esperti consigliano di usare un pezzo di pane per pulire il pavimento.

Perciò prendiamo una grande fetta di pane soffice perché funge da spugna e assorbire, così, quanto più vetro in frantumi. E’ utile ripassare sull’area più volte in modo da portare via ogni residuo.

L’interrogativo finale

Resta, ora il problema di dove buttare il pane con i frammenti di vetro perché secondo le regole della raccolta differenziata i due prodotti non vanno nello stesso bidone. Ebbene, armiamoci di tanta pazienza e cerchiamo di separare dal pane i frammenti di vetro. Attenzione, però, a non farsi male.

E’ vero che il pane ci salverà da tutto quando il vetro è in frantumi sul pavimento ma potrebbe farci correre qualche rischio in più nel finale.