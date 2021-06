Finestrini abbassati, musica alta e sorriso sul volto. Questa è l’idea che tantissimi hanno di un viaggio in macchina durante l’estate. Infatti, è quasi tempo di vacanze e molti sceglieranno forse la loro vettura personale per spostarsi. Ma, in questo caso, può porsi un problema da non sottovalutare. Stiamo parlando dell’aria condizionata che si trova in tante automobili. Alcuni, infatti, non vogliono utilizzarla per un viaggio intera a causa dei consumi. E altri, invece, non possono perché ne sono privi o perché la loro si è rotta improvvisamente. Ma a tutte queste situazioni, c’è un rimedio davvero fantastico che oggi vogliamo consigliare. Andiamo a scoprire, quindi, di cosa stiamo parlando.

Il metodo geniale inaspettato per rinfrescare l’automobile quando guidiamo d’estate senza aria condizionata

Il climatizzatore ha sicuramente una funzione importantissima in un viaggio fatto in automobile. La freschezza che questo accessorio può donare, infatti, è quasi imparagonabile. Ma non è l’unico elemento che può farci sentire meno caldo in macchina. Infatti, ci sono altri modi per combattere il caldo e afa durante un viaggio, anche se abbastanza lungo. E oggi ne scopriremo uno davvero interessante, che forse sceglieremo di adottare per il nostro prossimo “trip on the road”.

Il ventilatore portatile, una vera e propria salvezza se il nostro condizionatore non va o se non vogliamo usarlo

Il fantastico rimedio di cui stiamo parlando oggi si basa proprio sull’utilizzo di un piccolo ventilatore portatile. Ne possiamo trovare davvero di tantissimi tipi. Ci sono quelli, per esempio, che funzionano con le pile. E tutto ciò che dovremo fare sarà assicurarci che siano cariche prima della partenza. Oppure, possiamo prenderne uno che si ricarica con le prese usb, molto comuni nelle automobili. Tutto ciò che dovremo fare, poi, sarà attaccarlo sul cruscotto e accenderlo quando sentiremo troppo caldo. Insomma, ecco il metodo geniale inaspettato per rinfrescare l’automobile quando guidiamo d’estate senza aria condizionata!

Approfondimento

Il segreto formidabile per avere la casa sempre fresca d’estate anche senza condizionatore