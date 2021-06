A tutti sarà capitato di pungersi con delle spine di un alimento o di un fiore ma cosa facciamo se la spina rimane conficcata? Gli esperti suggeriscono di lavare subito e disinfettare la parte coinvolta che nella maggioranza dei casi si tratta delle mani. Per chi lavora in un mercato ortofrutticolo o in un supermercato o per chi è appassionato di giardinaggio questo avviene più frequentemente.

La prima operazione da fare è quella di cercare di estrarre la spina aiutandosi con una pinzetta e con l’ago. Bisogna sollevare delicatamente e facendo attenzione il primo strato di pelle con l’ago e poi usare le pinzette per estrarre la spina. Se essa non fuoriesce si consiglia di spalmare un unguento ma in ogni caso meglio rivolgersi al proprio medico che indicherà cosa fare.

Attenzione alle spine di frutta e verdura perché potrebbero causare questo serio problema

Se non ci siamo rivolti al medico, se provando ad estrarre la spina non fuoriesce e se non abbiamo spalmato nessuna pomata potrebbe manifestarsi una protuberanza. Il termine scientifico è “granuloma da corpo esterno”, una massa rosea che si forma in seguito ad un trauma della parte interessata. La spina genera una reazione del nostro corpo che si manifesta con il granuloma. Non è una cosa grave ma la parte se sbattuta può fare male ed essere invalidante per chi lavora. Il granuloma sparirà con un intervento chirurgico di pochi minuti presso il medico specialista. Quindi facciamo attenzione alle spine di frutta e verdura perché potrebbero causare questo serio problema.

Prestiamo attenzione a questa frutta e verdura

Tra la frutta che troviamo in questo periodo e che presenta delle spine nella buccia ci sono il fico d’India, l’ananas e il durian. Tra la verdura con le spine, invece, abbiamo il carciofo, il chayote e la melanzana.

