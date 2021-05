Per avere dei colletti di camicia e magliette sempre puliti e anche ben igienizzati si ricorre a un vecchio sistema della nonna. Le macchie a volte sono difficili da togliere ed allora ecco il metodo della nonna straordinariamente semplice e veloce per pulire a fondo i colletti sporchi di camicie e magliette.

Le macchie di sudore sul collo

Il colletto degli indumenti nel periodo estivo è la croce delle mamme e delle casalinghe. I figli che fanno sport e il marito che suda molto, lasciano sul collo degli indumenti delle consistenti tracce. Non basta mettere tutto in lavatrice per eliminarle e ridare ai vari capi lo splendore iniziale. A volte pur spazzolando a mano il colletto, le tracce di sudore restano e col tempo creano dei veri e propri aloni. Solo qualche vecchio consiglio della nonna può aiutare a risolvere il nostro problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Alcuni rimedi parziali

Un sistema che si può utilizzare è di spazzolare il colletto dell’indumento. La spazzolatura però produce molto sfregamento e non può essere un sistema da utilizzare ogni volta che il capo presenta queste macchie. L’azione meccanica della spazzola rende più fragile il tessuto e spesso il colletto si rovina.

Si potrebbero lavare ad alta temperatura, solo che superando i 60 gradi i capi ne potrebbero soffrire. Inoltre dovremmo utilizzare con le alte temperature i detersivi chimici che sono sempre un po’ più aggressivi. È noto che i detergenti ecologici invece lavorano bene a 30 e 40 gradi.

Il metodo della nonna straordinariamente semplice e veloce per pulire a fondo i colletti sporchi di camicie e magliette

Un sistema molto utilizzato è di bagnare il colletto e strofinarlo con del sapone di Marsiglia. Senza risciacquare si mette il capo in lavatrice per un normale lavaggio. In questo modo avremo più possibilità che il capo torni pulito.

Ma un altro trucchetto delle nostre nonne consiste nel sostituire il sapone con il bicarbonato di sodio. Si bagna leggermente il colletto e si applica del bicarbonato quanto basta per farlo assorbire. Poi si mette la camicia in lavatrice per il solito lavaggio. Il bicarbonato scioglierà lo sporco e renderà il tessuto della camicia pulito con la sua azione sbiancante.

Cliccando su questo link si scoprirà un altro sistema della nonna per eliminare efficacemente le macchie di sudore dagli indumenti.