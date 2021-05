Più volte abbiamo affrontato il tema della colazione proteica. Abbiamo spiegato perché fa bene ed abbiamo fornito anche alcuni esempi per preparare il primo pasto della giornata secondo questo criterio. Qui il link per vedere 3 esempi di colazione proteica.

Ma le possibilità per preparare una colazione di questo tipo sono davvero infinite. Si può variare davvero moltissimo. Anzi, a ben pensarci, molto probabilmente abbiamo più possibilità di creare piatti differenti con la colazione salata piuttosto che con quella dolce, più classica e tradizionale.

Per chi non fosse avvezzo a questo tipo di alimentazione, che è infatti cosa più nota e vicina al mondo degli sportivi, possiamo comprendere che può essere difficile pensare a come realizzarla e a come poter variare. Ecco, quindi, un nuovo articolo in cui andremo a dare un’idea da cui prendere spunto.

Toast o panino

Pratico comodo e completo ecco lo straordinario esempio di colazione nutriente e gustosa e che ci aiuta a stare in splendida forma.

Attenzione ovviamente alle quantità. 50 grammi di pane sono la dose ideale. Chi pratica sport a livello intenso può permettersi di certo qualcosa in più! Sia a livello di carboidrato che per quanto riguarda la farcitura.

Vediamo ora gli ingredienti perfetti per farcire il nostro panino da prima colazione.

Affettati magri

Dare la preferenza agli affettati magri, che sono leggeri e facilmente digeribili. In base ai gusti personali, via libera quindi a bresaola, prosciutto crudo o speck rigorosamente sgrassati, affettato di petto di pollo o di tacchino. Per sapere come conservarli al meglio, leggere gli utili consigli di questo articolo.

Carboidrati

Evitare tutti i prodotti preparati con farine raffinate. Prediligere pertanto i prodotti integrali. L’ideale sarebbe il pane integrale (meglio se fresco anziché quello confezionato). Chi non amasse il pane può optare sui crackers integrali. Ottima scelta anche le gallette di mais e di riso: leggere e perfette anche per chi soffre di celiachia o è intollerante al glutine.

Frutta secca

Per completare l’apporto nutrizionale di questa sana colazione, sarebbe opportuno mangiare un po’ di frutta secca. Soprattutto mandorle e noci. Di tutta la frutta secca, oltre ad essere i due prodotti più proteici, presentano infatti un’alta presenza di omega-3, acidi grassi essenziali importantissimi per il benessere dell’apparato cardiocircolatorio. Contengono inoltre ferro, potassio, calcio, zinco, rame e fosforo, tutti elementi indispensabili per prevenire la formazione dei radicali liberi.

Un buon caffè amaro e siamo pronti per iniziare la giornata. Pratico comodo e completo ecco lo straordinario esempio di colazione nutriente e gustosa e che ci aiuta a stare in splendida forma.