Come poesie d’amore, per San Valentino 3 haiku da dedicare ad una persona amata per un biglietto indimenticabile

Scrivere un bel pensiero alla persona amata per la festa degli innamorati può lasciare un segno profondo. Questo vale ovviamente in qualsiasi periodo dell’anno e per qualsiasi celebrazione. Il potere della parola riesce ad andare oltre la materia del regalo. Rimane incastonata nella mente delle persone per molto tempo.

D’altro canto, non tutti nasciamo scrittori. Ed oltre alla purezza del sentimento potrebbe volerci qualche competenza formale. Poco male, visto che possiamo rimediare grazie ai pensieri lasciati da altri più bravi di noi. Ma che in poche righe riescono a sintetizzare grandi concetti. Questo sarebbe particolarmente vero grazie a dei piccoli componimenti giapponesi tornati di gran moda. Di queste piccole creazioni, chiamate haiku, consigliamo di acquistare le raccolte in libreria. Infatti, illuminano la giornata sintetizzando concetti universali e sensazioni momentanee. Visto che valgono come poesie d’amore, per San Valentino 3 haiku ci faranno lasciare un bel ricordo. Così ne scegliamo 3 in base a diversi momenti della relazione.

Un po’ di malinconia e nuove sfide

Iniziamo con un componimento del maestro Matsuo Bashō. Questo viene considerato da molti come il massimo esponente dei componimenti haiku. Era un militare viaggiatore, poi diventano monaco a metà del 1600 in Giappone.

“Verrà quest’anno la neve

Che insieme a te

Contemplai?”

Il passato ed il presente si uniscono insieme alla sensazione della contemplazione. Potremmo utilizzarla per un amore incerto e mutevole, malinconico e decadente.

Vediamo invece un pensiero adatti a spiriti vagabondi e inquieti. In questo caso l’autore è Ōshikōchi no Mitsune. Questi era un poeta di corte e un funzionario che dovette affrontare molti spostamenti nel corso della sua vita.

“Devo di nuovo partire

Ma nella brezza montana è difficile lasciare

La fresca ombra degli alberi”

La sensazione di ristoro e di sfida sintetizzate nella doverosa esigenza di partire ed esplorare il Mondo. Non tutti gli amori sono facili. A molti non piace la tranquillità, e sentono di dover proseguire il proprio viaggio. Il ricordo però della felicità e dei bei momenti rimane nel cuore del viaggiatore.

Come poesie d’amore, per San Valentino 3 haiku da dedicare ad una persona amata per un biglietto indimenticabile

Concludiamo però con un haiku irresistibilmente divertente e domestico. L’autore è Kobayashi Issa. Di lui sappiamo che visse nei primi anni dell’Ottocento. Dovette lavorare in molti ambiti per guadagnarsi da vivere. Era nato infatti in una famiglia poco agiata. Si sposò per ben 3 volte e dovette affrontare molte difficoltà. Nonostante questo, fu un poeta estremamente prolifico.

“Si sveglia

E sbadiglia, il gatto;

poi, l’amore.”

La bellezza del quieto vivere e la semplicità del vivere alle volte ci sorprende. Questo senso di sorpresa diventa allora la base per un’esperienza totalizzante.