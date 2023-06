Il luogo magico che ha stregato Russel Crowe: ecco la meta del sud Italia amata dai vip

Voglia di tuffarsi in un mare caraibico? Ecco la meta italiana paradisiaca con acque limpide e tramonti da capogiro, che ha conquistato tantissimi attori e cantanti famosi

L’Italia vanta tantissimi borghi e città che rappresentano delle perle di pura bellezza, posseggono scorci e paesaggi indimenticabili, perfetti da visitare in ogni stagione. È l’occasione di sfruttare le ferie estive per scoprire delle mete mai visitate, magari a pochi passi da casa. Il nostro paese attende, anche quest’anno, tantissimi turisti da tutto il Mondo, previsioni assolutamente positive per lo sviluppo turistico. Sembrerebbero molto apprezzate le località del nord Italia, come Veneto, Lombardia e Trentino, senza dimenticare Toscana e Lazio. Chi ama il mare organizzerà le proprie vacanze tra Sardegna, Puglia e Sicilia, grazie anche al grande patrimonio culturale e naturalistico.

Il luogo magico che ha stregato Russel Crowe: la prima tappa del suo tour italiano

Non sarà così raro trovare nei centri storici, di città e borghi, diversi gruppi di spagnoli, svizzeri, americani, pronti ad immortalare tutte le bellezze. Ma potremmo anche incontrare diversi vip, come cantanti e attori tra le strade di alcune località del sud. Alcune foto pubblicate sui social, già nel 2020, confermavano la Calabria come meta preferita di molti personaggi famosi. La cantante Noemi avrebbe trascorso le sue vacanze nella spettacolare Sovereto, in provincia di Catanzaro. Badolato, invece, sarebbe la meta estiva consueta di Piero Pelù, mentre Arisa avrebbe apprezzato molto le spiagge di Amantea, in provincia di Cosenza.

Il famoso regista Gabriele Muccino e l’attore Roul Bova hanno scelto di rifocillarsi a Tropea, dopo le riprese di un corto dedicate alla bellissima regione. Insomma, tutti pazzi per la Calabria, il luogo magico che ha stregato Russel Crowe, noto attore neozelandese, che pochi giorni fa si trovava proprio nel capoluogo. Ha suonato con la sua band al teatro Politeama di Catanzaro, scegliendo questa città come prima tappa del tour. L’eclettico Russel avrebbe affermato, durante la conferenza stampa, che tutto il Mondo dovrebbe visitare questa meravigliosa terra, ricca di fascino, storia e paesaggi straordinari. L’attore, inoltre, avrebbe trascorso qualche ora a Tropea per godersi un aperitivo al tramonto, inebriato dal meraviglioso panorama circostante.

2 spiagge belle e meno affollate di Tropea

Il mare di Tropea è superlativo, limpido e cristallino, per questo il litorale è chiamato Costa degli Dei, non ha nulla da invidiare ai Caraibi. Nonostante sia una meta ambita e quindi abbastanza affollata, esistono delle perle meno frequentate. Potremo rilassarci, lontano dalla folla, sulla spiaggia del Cannone, a nord del porto turistico. A nord di Tropea potremo incontrare poca gente presso la spiaggia di Michelino, dove la sabbia è candida, bianca e fine e regala anche tramonti mozzafiato.