Cosa non mangiare in estate se si soffre di reflusso: i consigli degli esperti 

Cosa non mangiare in estate se si soffre di reflusso-proiezionidiborsa.it

L’estate potrebbe portare ad un peggioramento dei sintomi, quindi, ecco che cosa dicono gli esperti su cosa non mangiare in estate se si soffre di reflusso gastroesofageo.

Si parla di reflusso gastroesofageo quando c’è la risalita del contenuto acido dallo stomaco all’esofago. Ci sono una serie di cause e una serie di conseguenze non molto piacevoli. Fisicamente, ciò che permette la risalita dell’acido è il malfunzionamento della valvola presente tra stomaco ed esofago, chiamata sfintere esofageo inferiore.

Gli esperti di Humanitas suggeriscono di prestare maggiore attenzione con la bella stagione perché potrebbe verificarsi un peggioramento di questa condizione in chi ne soffre. Vedremo, quindi, che cosa non mangiare in estate se si soffre di reflusso o cosa, invece, è più opportuno assumere.

Ci sono una serie di alimenti e di bevande che stimolano la produzione di acidi e di infiammazione del nostro organismo. Altri, invece, possono essere molto preziosi e darci un valido aiuto. Ma scendiamo nei dettagli dell’argomento.

Cosa non mangiare in estate se si soffre di reflusso: i cibi sconsigliati

Il dottor Gaffuri segnala che con l’aumento delle temperature cambia il nostro metabolismo e chi soffre di condizioni come reflusso, gastrite oppure sindrome del colon irritabile, potrebbe avvertire un peggioramento dei sintomi.

L’estate, inoltre, porta a mangiare fuori casa molto spesso. In compagnia della famiglia o degli amici si è portati a sgarrare e ad esagerare, anche se si preferiscono gli alimenti freschi. Infatti, i pericoli nella bella stagione provengono da alimenti fritti, cibi acidi e grassi.

Sarebbero da bandire caffè, cioccolato, menta, pomodori e vino. Attenzione anche ai formaggi, alla pizza e ai legumi se si è spesso soggetti a gonfiore. Mai esagerare con l’alcol, mai distendersi dopo aver mangiato e cercare di mangiare lentamente.

Cosa mangiare: attenzione alla frutta e alla verdura

Gli esperti consigliano di mangiare poco e spesso durante la giornata, di preferire pasti freschi in estate. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla quantità. Ad esempio, frutta e verdura fanno bene al nostro organismo ma chi soffre di acidità e gonfiore potrebbe avvertirlo comunque perché il fruttosio contenuto fermenta nello stomaco e crea aria.

Va bene la frutta povera di acido citrico come mele e banane, melone e frutti di bosco. Meglio scegliere sempre la verdura fresca per la quantità di fibre e per il ridotto contenuto di grassi e zuccheri.

I cibi consigliati sono le uova, la carne bianca, il pesce e i cereali integrali. Ci sono alcune accortezze da seguire, ovvero una cottura a basse temperature e il mantenere una posizione eretta mentre si deglutisce.

Tuttavia, è sempre fondamentale rivolgersi ad un nutrizionista che possa essere in grado di conoscervi e di stabilire meglio la dieta in base ai vostri problemi e alle vostre esigenze.