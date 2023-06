Ci sono dei momenti nella vita in cui si tende a isolarsi dalla massa e a non sentirsi capiti. In quest’articolo sette consigli per sentirti più sereno e meno disconnesso dal Mondo. Per ricordarti che la cura, a volte, sono le persone.

Mindfulness e connessioni sociali

Il primo passo è aumentare la tua consapevolezza di fronte al problema. Vi sono tanti modi per farlo, come iniziare a scrivere un diario con gli eventi di cui sei grato. Un altro metodo è praticare tecniche come yoga o meditazione: la mindfulness, l’autoconsapevolezza acquisita tramite il respiro, porta sempre giovamento. Molto utile è anche fare lunghe passeggiate nel verde e fare journaling.

Il secondo passo è ridurre il tempo di fronte a computer, laptop e cellulare: evita di fissare gli schermi mentre mangi, ti vuoi riposare, stai lavorando (a meno che non sia un lavoro d’ufficio) o sei con altra gente. Prima di dormire bandisci il cellulare, è molto probabile ti tenga sveglio con notizie e preoccupazioni, non permettendo agli ormoni del sonno di agire correttamente. Il terzo passo è rafforzare le connessioni sociali positive per te. Gli amici e le compagnie migliori da frequentare sono quelle che ti ricaricano e ti alleggeriscono al tempo stesso, permettendoti di uscire dalla tua comfort zone. Sono persone che ti supportano e non ti giudicano: tutto il resto, vampiri energetici e gente negativa, lasciala da parte.

Sette consigli per sentirti più sereno e meno disconnesso dal Mondo

Il quarto passo è praticare il silenzio: trova del tempo esclusivamente tuo per fissare la fiamma di una candela, meditare o ascoltare i suoni attorno a te. Il quinto passo è utilizzare la tue mani per dipingere, aggiustare qualcosa, fare giardinaggio, cucire, cucinare un nuovo piatto. È tempo anche di accarezzare il tuo animale preferito o abbracciare chi ami (ma perché no? Anche te stesso, la prima persona fondamentale da amare).

Il sesto passo è fare grounding: camminare a piedi nudi su un prato, sulla sabbia o nell’acqua apporterà benefici rigenerativi e calma. Il grounding migliora infatti la qualità del sonno, diminuisce lo stress e riduce la nebbia mentale. Infine, il settimo passo è rallentare. Non vivere sempre con l’idea di essere in ritardo: riduci la tua to-do list, rivedi le tue priorità e prova a delegare a qualcuno. Il tempo è il tuo migliore alleato, non sprecarlo, ma non abusarne!