Da diverse settimane le quotazioni di Cy4gate stanno combattendo contro una fortissima resistenza che potrebbe far esplodere al rialzo il suo valore. Andiamo, quindi, a determinare il livello oltre il quale le azioni Cy4gate potrebbero andare incontro a un rialzo del 50%.

Prima, però, andiamo a capire quale possa essere la benzina nel motore di questo potenziale rialzo. Come già scritto in precedenti report, è il futuro la forza di questo titolo. Le attese, infatti, sono per una crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni di oltre il 30%. Un livello superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, infatti, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Allo stato attuale, però, con un rapporto prezzo/utili previsto di 41,94 e 27,86 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Il livello oltre il quale le azioni Cy4gate potrebbero andare incontro a un rialzo del 50%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 12,00 euro in rialzo del 2,56%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è rialzista, ma sta trovando un forte ostacolo in area 12,78 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 15,34 euro. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in aera 17,90 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo Cy4gate potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% circa.

I ribassisti riuscirebbero a prendere il controllo della tendenza in corso solo a seguito di una chiusura settimanale inferiore a 11,20 euro. In questo caso sarebbe ipotizzabile anche un ritorno in area 4 euro con tappa intermedia in area 7 euro.