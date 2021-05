Le stanze di una casa non sono tutte uguali quando si tratta di ordine e pulizia. Ogni luogo infatti necessita di prodotti e strumenti diversi per poter essere sistemato come si deve. Certo, tutto ciò che è presente ovunque nell’appartamento, come ad esempio un pavimento in parquet, avrà lo stesso trattamento in ogni angolo dell’abitazione. Ma per tutto il resto serviranno prodotti diversificati. O, in alternativa, i giusti rimedi naturali. Che se conosciuti ci potranno dare una mano incredibile in questa attività stancante ma necessaria. Ovvero la pulizia.

Il bagno

Senza ombra di dubbio la stanza che più ci fa penare in questo senso è il bagno. Non soltanto per la presenza concentrata di elettrodomestici e sanitari, ma anche perché per forza di cose è un luogo che utilizziamo moltissime volte al giorno. Dobbiamo inoltre considerare che abbiamo qui marmo, acciaio, e altri materiali che non sono proprio facili da pulire e scrostare. Eppure in alcuni casi è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Basta avere le dritte giuste. Ed ecco perché oggi scopriremo come il lavandino del bagno non potrà essere più lucido e brillante di così se liberato dal calcare usando questo indumento sorprendente.

Il talento del nylon

Nulla ci da l’idea di un bagno pulito e lucente come un lavandino brillante e luccicante. Infatti questa è sicuramente una delle parti della stanza più disinfettata e tenuta in ordine. Proprio perché molti sanno quanto è importante ai fini dell’immagine di tutto il bagno. Per questo motivo tra poco vogliamo rivelare un rimedio della nonna ancora non troppo conosciuto. Almeno non come meriterebbe. Ecco dunque perché il lavandino del bagno non potrà essere più lucido e brillante di così se liberato dal calcare usando questo indumento sorprendente. Stiamo parlando di un vecchio collant. Per molti sembrerà assurdo ma un collant non più utilizzato non dovrebbe mai essere gettato via, e il motivo è semplice.

Il materiale di cui è fatto, ovvero il nylon, è a dir poco perfetto per pulire e asciugare certi tipi di superficie. Come appunto in questo caso. Dopo aver lavato tutto il piano del lavandino quindi, proviamo ad utilizzare un collant per asciugarlo e rimuovere tutti i residui di calcare ancora presenti. Non solo questi verrano via in un attimo, ma tutta la superficie scintillerà come mai ci aspetteremmo. Il tutto grazie ad un vestito ormai vecchio e pronto per essere buttato nella spazzatura. Ecco dunque il fantastico motivo per cui il lavandino del bagno non potrà essere più lucido e brillante di così se liberato dal calcare usando questo indumento sorprendente.