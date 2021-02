Tutti i proprietari di animali domestici, sin da subito, iniziano a comprendere una triste e dura realtà. Ovvero, abbandonare per sempre l’idea di avere vestiti sempre perfetti e pronti per essere indossati. Infatti la presenza dei nostri amici a quattro zampe, soprattutto se molto pelosi, sarà percepita anche dal nostro armadio. Non importa quanto tenteremo di non farli avvicinare al nostro maglione preferito, i peli riusciranno comunque a raggiungerlo.

Una felice rassegnazione

Ironia a parte, effettivamente alle volte sembra davvero incredibile come i peli riescano a depositarsi sui vestiti. Anche facendo estremamente attenzione a non toccare con quel determinato abito il nostro cane, o gatto, nel giro di pochi giorni sarà comunque ricoperto di peli. Questo accade perché anche senza che ce ne accorgiamo quest’ultimi vengono trasportati dall’aria, dal vento e, soprattutto, da noi e dalle nostre pantofole. Dunque la cosa migliore è accettare questa situazione, e concentrarci invece su quanti benefici e pregi otteniamo dall’avere quella palla di pelo nelle nostre vite. In aggiunta però esiste qualcosa che possiamo fare, se non per prevenire, quantomeno per rimediare a questo fenomeno. Andiamo a vedere cosa. Infatti in pochi ci crederanno ma serve solo un calzino per eliminare i peli dai vestiti.

Un calzino come un guanto

Sicuramente conosciamo già i rimedi più tradizionali e famosi per rimuovere dai nostri maglioni e dalle nostre felpe peli e pelucchi. In commercio ovviamente possiamo trovare i rotolini appositi, oppure possiamo affidarci al sempre verde nastro adesivo. In questo articolo però, vogliamo presentare una soluzione di certo meno convenzionale, ma non per questo meno efficace. Infatti in pochi ci crederanno ma serve solo un calzino per eliminare i peli dai vestiti.

Se infatti, come capita spesso, ci troviamo dentro casa e non disponiamo dei prodotti appena citati, potremmo risolvere il problema utilizzando un calzino di nylon. Basterà semplicemente indossarlo come fosse un guanto, dunque inserendoci la mano dentro, e andare con esso a strofinare l’abito interessato dai peli. Vedremo come, inaspettatamente, tutti i residui di pelo rimarranno attaccati al calzino, che li intrappolerà in un baleno. Questo materiale infatti si presta benissimo, grazie a questa sua capacità elettrostatica, a risolvere il problema velocemente e senza l’uso di prodotti particolari.