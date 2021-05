Certi film e certi libri hanno avuto un ruolo fondamentale nel nostro percorso di formazione. Lo stesso si può dire anche per le serie televisive. Oggi parliamo di una di queste che quasi venti anni dopo sta tornando con una nuova puntata. Tutti non stanno più nella pelle per il ritorno sugli schermi della più famosa ed amata serie degli anni ’90.

“Friends”

“Friends” è una serie di dieci stagioni, iniziata nel 1994 e finita nel 2004, che segue le avventure di cinque amici: Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Joey e Chandler.

Ha ricevuto diversi premi, come l’Emmy Award, ma ha anche riscosso un enorme successo fra i telespettatori. Infatti la sitcom ha un carattere comico e romantico che segue da vicino tutte le vicende sentimentali e lavorative dei personaggi.

L’ultima puntata è stata ufficialmente trasmessa il 6 maggio del 2004, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi fan più accaniti. Ma non c’è da disperare perché “Friends” sta di nuovo per tornare sui nostri schermi. Per questo tutti non stanno più nella pelle per il ritorno sugli schermi della più famosa ed amata serie degli anni ’90.

Il grande giorno

“Friends: The Reunion” andrà in onda il 27 di maggio sulle piattaforme HBO Max, che trasmetteranno un episodio intitolato “The one where they got back together”.

Tutti i personaggi principali saranno presenti e li potremo vedere insieme ben 17 anni dopo la fine ufficiale del programma. Al momento, però, non è prevista un’uscita in Italia o una versione tradotta nella nostra lingua.

Sicuramente, però, data l’enorme popolarità del programma a breve ci saranno novità su come poterlo vedere in Europa o in altre parti del Mondo. Nel frattempo, però, se desideriamo rinfrescarci la memoria possiamo andare a fare un ripasso riguardandoci tutte le puntate. Esse infatti sono presenti in versione integrale e tradotta anche su Netflix.

