Si parla molto in questi anni di gruppo sanguigno non tanto per l’importante e nobile fine di donare il sangue, quanto per la dieta. L’ormai celebre regime alimentare dettato in base al gruppo sanguigno si pone l’obiettivo di mantenere il fisico in salute mangiando alimenti specifici. Lo studio del gruppo sanguigno non è nuovo, però. In Giappone da secoli si è elaborata una teoria sull’abbinamento gruppo sanguigno-tratti della personalità. I profilers caratteriali hanno usato vari comportamenti per delineare la natura delle persone. Dai palmi delle mani sino al verso in cui si srotola la carta igienica: qualsiasi pratica quotidiana potrebbe suggerire i tratti di un carattere. In questo articolo andremo a conoscere la Ketsuekigata, la teoria che trova un legame fra scienza e gruppo sanguigno.

Il gruppo sanguigno conta non solo per la celebre dieta ma anche per conoscere caratteristiche della personalità di ognuno

Si chiama Ketsuekigata ed è una teoria che abbinerebbe una precisa indole in base al gruppo sanguigno. Si tratta di una dottrina radicata sia in Giappone ed in Corea del Sud. La Ketsuekigata ha assunto una discreta importanza. Nel 1990, il ceo della Mitsubishi Electronics creò una squadra di progettisti, mettendo fra i requisiti il gruppo sanguigno AB. Questo gruppo sanguigno, come vedremo, apparterrebbe a persone molto abili nella pianificazione. Vediamo quindi qualche profilo caratteriale secondo tale teoria giapponese, naturalmente a livello di curiosità, escludendo qualsiasi valore scientifico.

Personalità

Gruppo A: sono persone molto precise, perfezioniste ed ostinate. Inoltre si tratterebbe di individui molto sensibili e riservati, che sanno assumere le proprie responsabilità.

Gruppo B: sono caratteri molto socievoli ed ottimisti. Li distingue una forte creatività e ottimismo. La contro medaglia è che potrebbero essere pigri ed un po’ superficiali.

Gruppo AB: è il gruppo sanguigno delle persone calme e paciose ma soprattutto argute ed intelligenti. In questo caso i possibili difetti sono un eccessivo distacco rispetto agli altri e una buona dose di indecisione.

Gruppo 0: si tratta di personalità competitive e dotate di sesto senso. Se si prefiggono un obiettivo, hanno la determinazione necessaria per raggiungerlo. I lati meno apprezzabili sarebbero un’eccessiva invidia e arroganza.

Questo è un divertente gioco estivo che però potrebbe servirci per scoprire oltre al nostro, anche il gruppo sanguigno delle persone care. Ricordiamo che un’altra informazione fondamentale da conoscere è il fattore RH, ovvero il “positivo” o “negativo” che segue il gruppo sanguigno.

Il gruppo sanguigno conta, però, soprattutto come dato personale che può sempre essere utile in ambito sanitario.

