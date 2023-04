Pelle liscia e luminosa a 50 e a 60 anni: la maschera illuminante di Barbara D’Urso si fa in casa ed è super economica

Qual è il segreto di Barbara D’Urso per una pelle quasi perfetta a 65 anni? Sicuramente tanta acqua, attività fisica e una buona dieta aiutano. Ovviamente, la nota conduttrice segue anche una precisa skincare. Uno dei suoi segreti è una maschera illuminante che prepara lei stessa. Ti spieghiamo come farla con pochi semplici ingredienti che probabilmente hai in dispensa.

Una pelle spenta rischia di farti apparire stanca anche quando sei pimpante e piena di energie. Un vero e proprio peccato. Proprio per questo un buon prodotto illuminante potrebbe aiutarti ad avere un aspetto migliore. Tuttavia potresti non avere molta disponibilità economica.

Proprio per questo potresti provare a preparare una maschera per il viso ispirandoti a quella di cui Barbara D’Urso ha fornito la ricetta nel suo libro Quanti anni mi dai. Tutte possono farla servendosi di pochi semplici ingredienti che probabilmente hanno già in dispensa. Ti illustriamo prima di tutto quali sono.

Gli ingredienti

Il primo ingrediente è la farina, molto usata nella cosmesi casalinga proprio per la sua capacità esfoliante e assorbente. Servirà anche il miele, nutriente e dall’azione antiage, adattissimo per chi ha la pelle che tende a seccarsi facilmente. Potrebbe esserti utile specialmente in inverno, quando devi proteggerti dal gelo. L’ultimo ingrediente è il latte fresco, ricco di nutrienti che svolgono un’azione nutriente per la pelle e che saranno in grado di restituirle vitalità.

Come ti avevamo anticipato, sono tutti ingredienti economici o che comunque potresti avere già in dispensa.

Pelle liscia e luminosa a 50 e a 60 anni: come fare la maschera illuminante di Barbara D’Urso

Il procedimento da seguire è molto semplice. Consiste nel mescolare un cucchiaio di farina con un po’ di latte fresco e miele. Quindi, massaggiare il viso per far penetrare bene tutti gli ingredienti sulla pelle. Lasciare in posa la maschera per 20 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, risciacquare usando acqua tiepida. Ti ritroverai una pelle morbida e liscia come seta in pochissimi minuti. Puoi applicare questa maschera una o due volte a settimana, dopo aver deterso accuratamente il tuo viso in modo tale da rimuovere i residui di trucco eventualmente presenti.

Insomma, non sempre servono prodotti costosissimi per ottenere dei buoni risultati. Ricorda però di assicurarti che gli ingredienti contenuti in questa maschera siano adatti alla tua tipologia di pelle e non ti creino reazioni indesiderate. Infatti, non è detto che una maschera che funziona per qualcun altro vada bene anche per te. Ecco, quindi, un modo alternativo per avere pelle liscia e luminosa a 50 e a 60 anni.

