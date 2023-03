Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, la concorrente Nikita Pelizon ha dichiarata di parlare con gli angeli. La modella da subito si è mostrata fuori dalle righe, capelli azzurri, aria sognante e cuoricini disegnati in viso. Nei prossimi paragrafi scopriremo cosa ha confessato Nikita sul suo rapporto con gli angeli.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, come sempre ha regalato numerosi colpi di scena. Tra nuove storie d’amore e accesi litigi, una concorrente si è distinta per le sue affermazioni. Al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon confessa di comunicare con gli angeli. “Parlo con gli angeli, il mio si chiama Mummia”, queste le parole della Pelizon. Senza riserve la concorrente si è confessata in diretta tv con Alfonso Signorini.

Nikita Pelizon parla del suo angelo custode, il cui nome è “Mummia”

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Di professione modella ed influencer, concorrente del reality di canale 5, si è subito fatta notare. Al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon confessa infatti vedere e parlare con gli angeli. Dall’aspetto stravagante, la Pelizon ha i capelli di colore azzurro, ama cantare e parla di unicorni. Il primo incontro con il suo angelo sarebbe avvenuto a Dubai. La ragazza ha raccontato di aver sentito un tocco sulla schiena e in seguito aver dormito per molte ore. “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena e tranquilla – dichiara la concorrente che aggiunge – Il mio angelo custode si chiama Mummia.” Le telecamere del reality hanno ripreso spesso e volentieri Nikita in giardino con gli occhi al cielo sussurrare qualcosa. Ma non finisce qui.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon confessa: “Parlo con gli angeli”

Anche in altre occasioni, Nikita Pelizon non ha negato al conduttore del Grande Fratello Vip, di provare sensazioni particolare. Ovvero intuire ciò che potrebbe verificarsi in puntata. Dopo aver dichiarato di parlare con il suo angelo custode, la Pelizon rivela altri dettagli. Oltre a parlare con gli angeli, la concorrente afferma di averne visto uno. “Era come una persona normale ma vestita di bianco – ha spiegato Nikita, che ha precisato – si è materializzato per salvare una persona e poi è sparito”.

La ragazza ha raccontato di un angelo intervenuto per salvare un uomo che rischiava di morire investito da un treno. Un racconto a tratti surreali che ha stupito il conduttore e lasciato senza parole gli altri concorrenti. Nessuna esitazione da parte della ragazza che ha parlato apertamente senza tralasciare dettagli. “Sai sempre di non essere sola – ha specificato Nikita Pelizon che ha poi concluso dicendo – Questa cosa può sembrare strana, anche io lo avrei pensato qualche anno fa”. Al momento la concorrente al Grande Fratello Vip, si trova in nomination, al televoto per l’eliminazione. Giovedì potremo scoprire se Nikita riuscirà a superare anche questa prova. Se rimarrà nella casa più spiata d’Italia, probabilmente la vedremo ancora parlare con il suo angelo.