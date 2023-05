I guadagni milionari di Jannik Sinner, il torneo di Roma, le possibilità di vittoria e di diventare numero 1

Finalmente è arrivato. È arrivato il campione che aspettavamo, è arrivato il momento di dimostrare il proprio valore al torneo di Roma. Campo sempre difficile per gli italiani che attendono una vittoria dal successo di Adriano Panatta tanti anni fa. Jannik ci vuole provare ed è tra i favoriti.

Il padre lo ha chiamato Jannik come Noah ex tennista francese che in campo faceva sognare. Sinner è più solido, più atletico e punta diritto al numero 1 della classifica ATP. Nato a San Candido nel 2001 ha già vinto 7 titoli, ha raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei dello slam ed è stato numero 8 del Mondo partecipando alle Finals del 2021.

La sua rivalità principale è con Carlos Alcaraz, 18 anni, già numero 1 della classifica e vincitore di uno slam agli US Open. I tifosi rivedono in loro la rivalità appena finita tra Federer e Nadal che ha fatto sognare gli appassionati per più di 20 anni. Potenza e velocità sono le caratteristiche dei 2 tennisti che quando si incontrano attirano l’attenzione dei tifosi che riempiono lo stadio e fanno un tifo da corrida. È successo a Miami in cui i colpi spettacolari dei 2 giovani campioni hanno mandato in visibilio spalti e tribune.

Sponsor molto attivi

I guadagni milionari di Jannik Sinner sono più che meritati. Al 2023 il montepremi messo da parte frutto dei tornei vinti e delle varie partecipazioni ammonta a 8 milioni e 500 mila dollari. Le sponsorizzazioni sono piovute letteralmente. Head per la racchetta, Rolex, Lavazza, Technogym, Alfa Rome, Parmiggiano Reggiano e Fastweb vanno a triplicare il montepremi. Notare come la Rolex abbia nella scuderia Roger Federer, a dimostrazione che certi sponsor puntano solo i veri numeri 1.

Il 19 maggio 2022 Sinner ha firmato un contratto con la Nike, per 150 milioni di dollari in 10 anni ovvero 15 milioni all’anno. La Nike si è accaparrata anche Carlos Alcaraz. Ha guardato avanti come aveva fatto con Federer e Nadal l’azienda di Portland, Oregon. Avere il numero 1 e il numero 2 del tennis è da molti anni la strategia del colosso sportivo americano più famoso in circolazione.

I guadagni milionari di Jannik Sinner e la scalata al vertice

È partito il torneo Atp 1000 di Roma da sempre il più difficile per gli italiani. Giocare in casa non aiuta, l’emozione fa brutti scherzi. L’ultima vittoria risale al 1976 e all’anno d’oro di Adriano Panatta che vinse nella capitale, poi al Roland Garros e infine portò a casa la Coppa Davis. Sinner ha dichiarato di essere tra i favoriti e di voler vincere. Le quote scommesse provano a crederci.

A primo posto troviamo proprio Carlos Alcaraz primo favorito con una quota di 2.30, al secondo posto troviamo il numero 1 della classifica mondiale Djokovic quotato a 4.00. Sinner è terzo è la sua vittoria è data a 8.00. Non è una brutta quota, si potrebbe vincere una bella somma e le possibilità non sono per niente remote. Se dovesse accadere Sinner diventerebbe numero 6 della classifica mondiale con 4.345 punti e si avvicinerebbe al suo traguardo di arrivare in vetta. Per essere numeri 1 è necessario oggi avere 6.780 punti. La strada è ancora lunga.