Dove vive Elisabetta Canalis negli Usa e dove trascorre le vacanze in Sardegna

Finita la sua storia d’amore con Brian Perri con cui è stata sposata per 9 anni, Elisabetta Canalis inizia una nuova fase della sua vita. In compagnia di Skyler Eva, la figlioletta di 7 anni, si trasferisce in una abitazione lussuosa a Los Angeles che aveva già acquistato prima della rottura con il marito. Dove vive Elisabetta Canalis negli Usa.

È finita a causa di divergenze inconciliabili, questo la coppia ha detto alla stampa per giustificare la conclusione del rapporto. Elisabetta Canalis da subito non avrebbe nascosto la sua nuova storia d’amore con Georgian Cimpeanu, 29 anni e Campione del Mondo di kickboxing.

La nuova casa a Los Angeles sarebbe stata acquistata dalla Canalis nel gennaio 2023, la ristrutturazione è stata ampiamente documentata con le foto pubblicate su Instagram. Terrazza con vista panoramica, cucina ristrutturata completamente, è la casa dei sogni che la soubrette avrebbe studiato nei minimi dettagli. La scelta più importante è il salone open space. In questo ultimo periodo architetti e designer si stanno pronunciando proprio su questo argomento e non solo per le case di lusso. È meglio un salone open space oppure una cucina abitabile? Nelle ville come quella della Canalis l’open space è un must. Ma se abbiamo una casa piccola, una cucina da poter chiudere e riordinare con calma diventa un vero lusso.

Tanti impegni

Dove vive Elisabetta Canalis negli Usa? Naturalmente a Los Angeles, città che l’ha accolta e adottata. La villa è spettacolare, ricca di parquet e arredi lussuosi bianco ghiaccio. Piscina e cabina armadio degni di una principessa, pochi dubbi in proposito. La cabina armadio è uno dei sogni degli italiani in materia di case da ristrutturare. Non tutti se la possono permettere, ma quando ti chiami Elisabetta Canalis gli abiti da indossare sono davvero tanti, fa parte del suo lavoro, uno spazio apposito è d’obbligo.

Gli impegni tra gli Usa e l’Europa non mancano, eventi di moda, sessioni di foto come testimonial di gioielli, abiti e calzature, presenza in tv e naturalmente gli incontri di Krav Maga. Gli allenamenti sono pesanti, la Canalis è organizzata, ha un nido accogliente e su misura ad accoglierla quando rientra nella città degli angeli, ha una bella casa in Sardegna per le vacanze estive. È tutto meritato, la soubrette sarda ha lavorato sempre con passione, ha conquistato i followers con i suoi scatti di vita quotidiana, ha sempre rispettato le regole. Il fatto che i brand più famosi la cerchino e la desiderino è del tutto normale.

Dove vive Elisabetta Canalis negli Usa e dove ha lasciato il suo cuore

La famiglia della Canalis possiede una casa per le vacanze nel centro di Alghero. La Canalis ama trascorrere una parte dell’estate nell’isola, Alghero è frequentata da molti comici e gente di spettacolo che spesso abbina serate e vacanze. Anche la Canalis è presente nei locali più famosi della costa nord occidentale dell’isola, serate movimentate si alternano a giornate di riposo in Spiaggia. Sarebbero le Bombarde e il Lazzaretto le sue spiagge preferite, è normale vederla molto presto in questi posti mentre si allena o va in bici. Così come non è raro incontrarla in centro la mattina a passeggio con il cane. Lei è sempre disponibile e le foto sui social non mancano di certo.

La Canalis ama pubblicizzare i posti più belli della Sardegna, quelli che le sono rimasti nel cuore. Sassari dove è nata, Alghero dove trascorre le vacanze, Oristano dove si trova la casa di famiglia. Quando faceva coppia con George Clooney le immagini facevano il giro del Mondo e questi posti erano sempre in vista. Ora ci pensa lei a valorizzarli, una vacanza nei luoghi in cui incontrare Elisabetta Canalis è sempre un’esperienza indimenticabile.