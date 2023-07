7 modi di indossare foulard e bandane come fa Dua Lipa per tenere la capigliatura riccia in ordine dopo il mare

Se vogliamo una piega che dia elasticità ai nostri capelli, quella riccia è una delle più efficaci. Tenere a bada i capelli ricci soprattutto dopo il mare non è facile. Al netto dei vari trattamenti, foulard e bandane aiutano ad arricchire il look e controllare il volume della capigliatura. È importante non sbagliare il modo in cui indossarli.

Ci sono vari modi per sistemare un foulard in mezzo ai nostri capelli ricci e tenerli sotto controllo. Partiamo con quello più elementare. Dopo aver effettuato il nostro trattamento preferito e reso elastici i nostri ricci, usiamo un foulard largo facendo una coda alta nella sommità della testa. Appoggiamo il foulard nella parte posteriore della nuca e annodiamolo alla fronte tenendo fuori una parte della coda come una frangia. Portiamo le estremità del foulard sulla parte posteriore e annodiamolo definitivamente. Utilizziamo le forcine per raccogliere i capelli arrotondando la messa in piega prima di fissarla con la lacca.

La cantante Dua Lipa è un’amante dei foulard anche se la sua capigliatura non è riccia. I suoi trucchi sono molto utili. Uno dei suoi metodi preferiti riprende lo stile vintage delle vecchie star di Hollywood. Posizioniamo il foulard sui capelli dopo averli raccolti in una coda bassa o uno chignon. Annodiamo sul davanti con un fiocco sotto il mento, indossiamo un paio di occhiali squadrati e il look sarà perfetto. Vogliamo essere vintage ma moderni? Pieghiamo il foulard a metà in diagonale, posizioniamo il lato lungo dietro la frangia e annodiamo i lembi sotto i capelli. Mossi o lisci questo metodo funziona sempre.

Parola di star

Tra i 7 modi per indossare foulard con stile quello che evidenzia i colori è sempre molto utilizzato. Colore dei capelli e fantasie della stoffa devono convivere con vivacità e armonia. Avvolgiamo il foulard in un cordoncino sottile e annodiamolo sopra la testa come se si trattasse di un cerchietto. Fissiamolo con un fiocco posizionato lateralmente oppure la centro della testa. Dua Lipa è stata fotografata con questo tipo di sistemazione, ideale anche per i capelli ricci difficili da controllare dopo il mare.

I boccoli possono essere facilmente tenuti a bada con una fascia turbante che valorizzi la bandana firmata. Gucci ha messo in commercio diverse tipologie di fasce turbanti colorate o a tinta unita. Il turbante si crea intrecciando i lembi sulla nuca e chiudendoli nella parte alta della testa. La parte posteriore viene sistemata mettendo l’arricciatura sotto i lembi. I lembi possono anche essere annodati nella parte frontale nell’attaccatura dei capelli con un fiocco. Nascondiamo i lembi nell’apertura del turbante e fissiamo con delle mollette. L’effetto pin up è garantito.

7 modi di indossare foulard e sistemare le bandane

La bandana può essere indossata con i capelli raccolti. La lunghezza lunga diventa media e i ricci sono sotto controllo. Le star utilizzano chignon improvvisati perché comodi se devono uscire per commissioni veloci o per la spesa, spesso è questo il modo con cui raccolgono i capelli. Possiamo sfruttare il suggerimento per il nostro post mare comodo e veloce.

Anche con la coda otterremmo un risultato simile. Cotonare i capelli in cima evita che l’acconciatura si afflosci con il passare delle ore. Una coda simmetrica, ben disegnata e ferma è un ottimo modo per non avere confusione in testa, evidenziare il modello di bandana o foulard utilizzato e dare importanza ai nostri ricci. Questa estate i look ricci saranno tra i più richiesti. Facciamoci trovare pronti a sistemare i nostri accessori nella maniera più glamour possibile.