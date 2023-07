Casa in vendita a 37mila euro in questa bellissima città d’arte lombarda dove è nata Chiara Ferragni

Casa in vendita a 37mila euro in questa bellissima città d’arte-Palazzo del Comune Cremona-foto da wikipedia Autore Angelo Simonetti

Ci sono occasioni che potrebbero valere il prezzo dell’investimento. Come quelle che ti permettono di cambiare vita, andando ad abitare in una città differente. Del resto, grazie allo smart working, tante persone possono lavorare da casa. Ed ecco, allora, questa casa in vendita a 37mila euro, nella città dove è nata la Ferragni

Vendo tutto e cambio vita. Quante volte ci siamo lasciati andare a questo sfogo, in un momento particolare della nostra vita, dove volevamo cambiare aria. Il che non vuol dire che un eventuale trasloco debba, necessariamente, essere legato a un momento di sconforto, ma essere vissuto come una opportunità.

Per esempio, quella di andare a vivere in una città che offra tutti i servizi, ma che sia più a dimensione di uomo, rispetto alle grandi metropoli. E dove la vita, magari, costi un po’ meno che in città, care, come Milano. Del resto, basta guardare i vari annunci immobiliari per scoprire offerte davvero interessanti. Come la villa in vendita a meno di 50mila euro, nel borgo storico con castello.

Così come la casa da 210 metri quadri messa in vendita nel borgo dove anche Virzì ci ha girato un film. Tornando al nostro annuncio, lo abbiamo trovato, il 28 giugno, su Immobiliare.it. La casa in vendita a 37mila euro in questa bellissima città, si trova a Cremona.

Che è il luogo che ha dato i natali alla popolarissima Chiara Ferragni. Vediamo nel dettaglio, cosa dice l’annuncio. La casa si trova in Via Arenili, 19. È composta da due locali per una superficie totale di 54 metri quadrati. La classe dell’immobile, oltretutto, è signorile ed è libero subito.

Casa che risale al 1965 e che ha, come classe energetica, la F. Composta da 2 locali, ovvero da 1 camera e 1 un altro locale, 1 bagno e la cucina abitabile. Si trova al quarto piano di un edificio che ne ha 5 ed è dotato di ascensore.

Ha cancello elettrico, fibra, balcone, impianto Tv centralizzato, infissi esterni in doppio vetro/legno, sempre secondo l’annuncio. Ribadiamo che le indicazioni di questo articolo sono tratte tutte dall’annuncio, non avendolo noi visto di persona. In ogni caso, ci sono diverse foto visibili. Ha anche due balconi, il che permette di avere una vista davvero molto bella. Si trova in Zona Po e il prezzo di vendita, come detto, è di 37mila euro.