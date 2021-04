Le zucchine sono quel tocco di colore che rende i mercati delle nostre città più interessanti. Gialle, verdi chiaro o verdi scuro, sono tutte anche di forme diverse. In un articolo precedente, abbiamo parlato di come le zucchine possano trasformarsi in un piatto gourmet. Infatti, le zucchine sono quell’ortaggio così comune e diffuso che spesso sottostimiamo.

Le prepariamo spesso in padella, senza darci troppa importanza. Invece, le zucchine sono così duttili che possiamo renderle davvero speciali. In realtà, sbagliamo anche se pensiamo che le zucchine siano solo un ottimo ingrediente da cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le zucchine sono infatti un validissimo ed efficacissimo alleato contro la secchezza dei nostri occhi. Non preoccupiamoci: nessun infuso o altre preparazioni strane e difficili. Infatti, ecco lo straordinario effetto delle zucchine fresche sui nostri occhi.

Le zucchine e l’acqua

Quando si parla di idratazione, pensiamo subito a delle creme o a dei prodotti di farmacia. In pochi si ricordano anche l’uso delle fette di cetriolo. Tipico dei film del secolo passato, il cetriolo era il simbolo del prodotto che idrata gli occhi secchi. Invece, dobbiamo ricrederci e pensare in maniera diversa.

Sembra proprio che le zucchine siano il nostro migliore alleato nell’idratazione degli occhi. Infatti, sia quelle chiare sia quelle scure, sono costituite quasi interamente da acqua. In particolare, parliamo all’incirca del 93%, anche se alcuni studi tendono a dire 94%. Sia quel che sia, l’acqua che contengono è perfetta per i nostri occhi.

La procedura

Per ottenere i risultati migliori, dobbiamo seguire attentamente quanto segue.

In particolare, conviene mettere le zucchine in frigorifero e lasciarle per almeno una notte intera. Il giorno dopo, ancora belle fresche, le tagliamo a fette sottilissime.

In questo modo, andiamo ad adagiarle sulle nostre palpebre e teniamo ogni fetta per non più di quindici minuti. Ogni ora avremo, dunque, consumato otto fette, quattro per occhio.

Dopo una seduta di un’ora, i nostri occhi saranno davvero come nuovi. Ecco lo straordinario effetto delle zucchine fresche sui nostri occhi.