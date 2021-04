Vetri opachi e mai completamente puliti. È un problema comune, soprattutto in cucina o in camera da letto. Questo perché con le temperature più basse, all’interno fa più caldo rispetto all’esterno. E di conseguenza è facile che si crei subito condensa sui vetri. Soprattutto se le nostre finestre sono un po’ datate e non abbiamo infissi nuovi. Quindi stiamo sempre lì a pulire e detergere i vetri e a consumare litri e litri di prodotto. Ma ecco un trucco utile per creare uno spray per vetri fai da te, senza dover spendere soldi inutili in detergenti chimici. Un bene per le nostre tasche e per la nostra salute!

Vetri splendenti e brillanti con questo spray magico naturale e fatto in casa

Le tecniche di pulizia dei vetri sono diverse da persona a persona. C’è chi si trova meglio asciugando i prodotti con della carta assorbente, chi con i panni in microfibra. E poi c’è la vecchia scuola, che preferisce la carta di giornale. In generale tutti questi metodi sono utili, per un motivo o per un altro. Ma per una buona riuscita tanto dipende dal detergente. Questo spray di cui parliamo oggi è utilissimo per ogni tipo di vetro. Da quello del forno, alle finestre, al parabrezza dell’auto fino allo schermo di TV e computer.

La ricetta per uno spray magico

Per prepararlo ci serviranno pochissimi ingredienti. Il succo di 2 limoni, 250 millilitri di aceto bianco e 500 millilitri di acqua. Versiamo il tutto in un contenitore e mescoliamo. Dopodiché trasferiamo il detergente in un contenitore con lo spruzzino. E via. Ora non ci resta che spruzzarne un po’ sul nostro vetro e passare un panno di microfibra. Niente più aloni e sporcizia, e il tutto senza usare prodotti chimici!

Ecco quindi, vetri splendenti e brillanti con questo spray magico naturale e fatto in casa. Questo spray si può usare anche sugli specchi. Deterge tutto e lascia anche un piacevole profumo di limone! Se dobbiamo pulire i vetri del box doccia, meglio usare un detergente più forte. Per eliminare gli aloni di calcare ci vuole qualcosa di più aggressivo. Ne abbiamo parlato in questo articolo che si può trovare qui.