Deliziosa la torta pere e cioccolato di Benedetta Parodi, gustala dopo pranzo o a merenda

Se vuoi preparare un dolce da leccarsi i baffi puoi seguire la ricetta della torta pere e cioccolato preparata da Benedetta Parodi in persona. Le sue indicazioni ti permetteranno di portare a qualcosa di davvero speciale.

Hai ospiti a pranzo e vuoi concludere con qualcosa di dolce, come si usa solitamente fare. Niente può essere meglio che preparare una torta e servirne una fetta per tutti. Certo, le idee e le ricette sono tante. Ma quando vuoi fare davvero bella figura vuoi andare sul sicuro. Per cui possono essere azzeccati i consigli degli esperti in materia, come Benedetta Parodi, la più famosa giornalista chef della tv italiana. Sul suo sito, Benedetta suggerisce, in particolare, la ricetta di una torta che lei definisce dolce e golosa. Oltre che ideale per qualsiasi occasione. Si tratta della torta pere e cioccolato, preparata dalla Parodi in persona con tutte le accortezze di un risultato perfetto. Eccone ingredienti e ricetta.

Deliziosa la torta pere e cioccolato con questi ingredienti

Benedetta Parodi indica un quantitativo di ingredienti per sfornare la sua torta pere e cioccolato in grado di soddisfare l’appetito di 6-8 persone. Tenendo conto di ciò, dovrai procurarti:

100 g di cioccolato fondente;

30 g di cacao amaro;

2 uova;

3 pere di tipo abate;

120 g di burro;

170 g di farina;

1 bustina di lievito per dolci;

170 g di zucchero di canna;

cannella qb

Tutte le fasi della preparazione

Per iniziare Benedetta Parodi suggerisce per prima cosa di sbattere le uova insieme allo zucchero. E di unire al composto il burro fuso mescolando. In una ciotola a parte si dovranno amalgamare il cacao e la farina, aggiungere poca cannella e il lievito. Questo composto andrà aggiunto al primo impasto insieme al cioccolato fondente spezzettato a tocchetti. Il tutto, quindi, andrà versato in una teglia foderata con carta forno e, successivamente, si passerà a sbucciare le pere.

I frutti dovranno essere affettati in fette sottili e poi schiacciati dentro l’impasto in teglia a raggiera. Proprio a questo punto Benedetta Parodi elargisce un prezioso consiglio ossia quello di mettere tante pere. Secondo la conduttrice, ciò rende la torta molto morbida e gustosa. Benedetta dunque spiega di aggiungere lo zucchero, qualche ricciolo di burro e di infornare la torta per mezz’ora a 180 °C. Trascorso il tempo, sarà davvero deliziosa la torta pere e cioccolato di Benedetta Parodi.