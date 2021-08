La settimana appena conclusasi potrebbe essere stata decisiva per capire il futuro del metallo prezioso. Infatti, il futuro dell’oro si è delineato ed è al ribasso. Nelle prossime sezioni andremo ad analizzare le attese dal time frame di breve (giornaliero) a quello di lungo (mensile).

Il futuro dell’oro si è delineato ed è al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 6 agosto in ribasso del 2,38% rispetto alla seduta precedente a quota 1.763,5 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,94%.

Time frame giornaliero

Dopo molte sedute caratterizzate dell’incertezza, venerdì i ribassisti hanno rotto gli indugi e hanno preso il sopravvento. Con un ribasso del 2,38% nel corso dell’ultima seduta settimanale, infatti, non solo è stato raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,792,4 dollari, ma è stato travolto. Le quotazioni, quindi, adesso sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 1.746,4 dollari. La massima estensione del ribasso si trova in area 1.699,4 dollari.

I rialzisti potrebbero rialzare la testa solo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1.792,4 dollari.

Time frame settimanale

Tra qualche speranza di rialzo e il baratro passa il supporto in aera 1.752,1 dollari. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, farebbe precipitare le quotazioni verso area 1.625 dollari. Gli obiettivi succesivi, poi, passano per i livelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione del ribasso passa per area 1.040 dollari.

Il recupero di area 1.796,8 dollari darebbe nuova linfa ai rialzisti.

Time frame mensile

Sul lungo periodo, poi, la situazione è ancora più incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1.654 dollari – 1.880 dollari da ormai molti mesi. Solo la chiusura oltre uno dei due livelli indicati potrebbe dare finalmente il via a un movimento fortemente direzionale.

Ricordiamo sempre che nel caso in cui si dovesse partire al rialzo l’oro potrebbe raggiungere quota 3.500 dollari come già discusso a inizio anno (Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari).