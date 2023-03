Il Ftse Mib questa settimana ha visto il tracollo delle utilities: cosa fare con SNAM, Terna e Italgas?

Al termine della settimana appena conclusasi ben 5 azioni del settore utilities si sono classificate tra le peggiori 10. Gli ultimi 3 posti, poi, sono stati occupati da SNAM, Terna e Italgas. Quindi, il Ftse Mib questa settimana ha visto il tracollo delle utilities. Cosa fare adesso?

La situazione generale del settore utilities

Al termine della seduta del 3 marzo è stato certificato che la settimana ha avuto come peggiore settore quello delle utilities con un rialzo dello 0,69%. Questo rialzo, però, non deve ingannare. Se si guarda nel dettaglio, infatti, a sostenere il settore è stato il solo titolo ENEL con un rialzo di circa l’1,3%. Tutti gli altri titoli hanno chiuso al ribasso con la sola eccezione di HERA ed ERG che hanno chiuso in frazionale rialzo.

Da notare che la forza di ENEL non deve sorprendere visto che nei giorni scorsi aveva dato segnali di ripresa.

Un’annotazione molto importante sul settore delle utilities. Su tutto lo storico a disposizione si può verificare che per i principali titoli del settore come ENEL, Terna, SNAM, Italgas, HERA e così via, la probabilità di avere un rendimento positivo dopo 10 anni è superiore a circa il 95%. Da questo punto di vista, quindi, è vero che il Ftse Mib questa settimana ha visto il tracollo delle utilities, ma potrebbe essere vista come un’occasione di acquisto di lungo periodo.

Per gli scenari di breve termine su questo settore si rimanda a un precedente articolo.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Italgas

l titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 3 marzo a 5,31 €, in ribasso dello 0,57%% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso settimanale osservato sul titolo non deve ancora preoccupare. Continua, infatti, ancora questo movimento laterale ribassista che va avanti da fine dicembre 2022. Solo un chiusura inferiore a 5,2 € potrebbe sancire la definitiva inversione ribassista su Italgas.

Da notare che non si segnalano eccessi nel prodotto tra variazione dei prezzi e variazione dei volumi.

Le prospettive di SNAM secondo l’analisi grafica

Il titolo SNAM (MIL:SGR) ha chiuso la seduta del 3 marzo a quota 4,635 €, in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso settimanale osservato sul titolo non deve ancora preoccupare. Continua, infatti, ancora questo movimento laterale ribassista che va avanti da fine dicembre 2022. Solo un chiusura inferiore a 4,527 € potrebbe sancire la definitiva inversione ribassista su SNAM.

Quale futuro per Terna? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Terna (MIL:SGR) ha chiuso la seduta del 3 marzo a quota 4,635 €, in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso settimanale osservato sul titolo non deve ancora preoccupare. Continua, infatti, ancora questo movimento laterale ribassista che va avanti da fine dicembre 2022. Solo un chiusura inferiore a 6,882 € potrebbe sancire la definitiva inversione ribassista su Terna.