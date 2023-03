A primavera rifioriranno, anche in amore, questi tre fortunati segni zodiacali. Scopri se tu ci sei

Sta per arrivare la nuova stagione primaverile che riporta la bellezza della natura al suo splendore. Anche l’oroscopo può aiutarci a capire se ci aspettano dei mesi positivi, oppure no. Perché ci sono tre segni che, più di tutti, vedranno rifiorire l’amore, con anche un po’ di fortuna economica. Se vuoi scoprire se sei fra questi, leggi l’oroscopo di primavera 2023.

Curiosi di scoprire cosa ci riservano, le stelle, in primavera? Se, finalmente, i cuori solitari troveranno l’amore. E se, chi ha problemi economici, potrà beneficiare di qualche entrata.

Il Cancro avrà problemi di cuore, mentre tutti guarderanno al Toro con invidia

L’Ariete continuerà a dipendere troppo dai social network. Come se il nostro benessere dipendesse da qualche like in più. Facendoci fare anche cose, ovvero foto, delle quali potremmo pentirci.

A primavera rifioriranno, anche in amore, questi tre fortunati segni, a partire dal Toro. Che invidia per il suo oroscopo. Lavoro andrà sempre meglio e proveremo dei brividi inaspettati con una persona che ci toccherà la mano. Sì, è lui la persona giusta.

I Gemelli inizieranno una sorta di cammino spirituale. Saranno mesi dove andremo alla ricerca di noi stessi, infischiandosene degli altri. Da una parte, va bene, ma facciamo attenzione a non esagerare. C’è il rischio che ci dimentichino.

Il Cancro andrà in crisi di cuore. Un rapporto che sembrava solido, infatti, per piccole incomprensioni, inizierà ad incrinarsi. E se non faremo niente per fermare questo trend negativo, rischiamo di compromettere tutto.

Lo Scorpione si prepara a stappare lo spumante, non la Bilancia

Il Leone deve rialzarsi dopo la recente rottura con il partner. Non preoccupatevi, perché la primavera potrebbe portare buone notizie da questo punto di vista. C’è un nuovo amore all’orizzonte. L’importante sarà riconoscerlo.

Mesi strani per la Vergine che sta seriamente pianificando di cambiare vita. Addirittura, cambiare città e lavoro. Contiamo fino a 100, prima di pentirci. In amore, dovremmo accettare di più i difetti del partner.

Sarà una primavera di grandi fastidi per la Bilancia. Piccole seccature, ma che renderanno i prossimi tre mesi a perenne rischio di arrabbiatura. A dire il vero, tutto dipende dall’essere ancora single. Così facendo non miglioreremo la situazione.

Che bella primavera attende lo Scorpione e non solo per il suo fascino seduttore. Basta che la conquista non sia un Ariete, per motivi di incompatibilità. Gli gira talmente bene, che se anche comprasse un nuovo Gratta e Vinci, rischierebbe di sbancare la cassa.

A primavera rifioriranno, anche in amore, questi tre fortunati segni e l’Acquario badi al portafoglio

Andrà male al Sagittario, in particolare in famiglia, dove si rischia un grosso litigio con una persona cara. Impariamo, invece, in amore a osare di più. Potremmo avere belle sorprese inaspettate.

Il Capricorno si darà all’arte. Qualche film impegnato, una mostra, una visita a un museo. Il che ci renderà meno chiusi all’amore. In fondo, a volte, basta avere un poco di fiducia in più in noi per scalare le montagne

L’Acquario avrà qualche problema economico. Il motivo? Saremo presi da

shopping compulsivo che ci farà acquistare oggetti, spesso, inutili. Va bene coccolarsi, ma poi il conto diventa rosso.

Noi Pesci dovremo essere bravi a non farci turbare da qualche piccola seccatura. Prima delle vacanze, poi, dovremo fare chiarezza, in amore, per non sciupare occasioni estive.