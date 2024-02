Settimana che ha alternato rialzi a ribassi, ma alla fine il Ftse Mib ha registrato un rialzo molto interessante. Adesso, però, le quotazioni sono giunte a un punto nodale. Il Ftse Mib ha raggiunto un massimo e adesso è pronto a scendere? Vediamo quali sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica.

Il Ftse Mib ha raggiunto un massimo e adesso è pronto a scendere? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 16 febbraio in rialzo dello 0,20% rispetto alla seduta precedente a quota 31.848. La settimana ha chiuso al rialzo dello 1,82%.

Time frame giornaliero

Dopo che nella settimana precedente la rottura della soglia psicologica a dei 31.000 punti non aveva portato grandi benefici ai rialzisti, quella appena conclusasi ha visto addirittura il raggiungimento di un’altra soglia psicologica a quota 32.000. Questa volta, però, potrebbe essere la volta buona per un ribasso o quanto meno un ritracciamento. La soglia psicologica dei 32.000, infatti, coincide con la massima estensione rialzista della proiezione in corso. Ovverosia, le quotazioni si trovano su livelli dove è massima la probabilità di andare incontro a un ribasso. Che il ribasso, poi, possa essere un semplice ritracciamento o un’inversione di tendenza lo dirà solo l’evoluzione delle quotazioni.

Intanto prendiamo nota del fatto che dopo avere registrato un massimo a 32.050 (un valore toccato l’ultima volta nel luglio del 2007), le quotazioni hanno mostrato segnali di cedimento. Molto importanti saranno le prossime sedute.