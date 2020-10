Il fondatore di Amazon Jeff Bezos apre una scuola materna. Ebbene sì, oggi 19 ottobre dovrebbero aprirsi le porte del suo primo istituto scolastico dedicato all’infanzia: L’Accademia Bezos.

L’annuncio arriva da Instagram. Bezos in un post parla del lancio di una serie di aperture di scuole materne gratuite. Queste scuole saranno dedicate a bambini di comunità svantaggiate, provenienti da famiglie a basso reddito. La prima scuola aprirà a Des Moines, nello stato di Washington.

Nell’annuncio fatto il 22 settembre, il CEO di Amazon dice che questa classe sarà la prima di molte altre. Sarà totalmente gratuita e accoglierà bambini dai 3 ai 5 anni. Il tutto sarà finanziato da uno dei fondi solidarietà di Bezos, il Day One Fund. Il fondo da 2 miliardi di dollari è stato creato per finanziare le organizzazioni non profit al servizio delle famiglie senza fissa dimora. E inoltre per agevolare il lancio di una rete di scuole nei quartieri di basso reddito.

Il fondo si divide in due sezioni: “Day 1 Academies”, che si concentra sull’istruzione e il “Day 1 Families”, focalizzato sull’aiutare famiglie senza fissa dimora.

Come funzionerà l’operazione finanziata da Bezos?

Le scuole saranno ispirate a Maria Montessori, pedagogista dalla quale prende il nome il metodo Montessori. Un metodo di istruzione che prevede programmi di studio più pratici e modellati sugli studenti. Lo stesso Bezos frequentò una scuola Montessori quando aveva 2 anni.

Il processo di selezione si baserà principalmente sulla situazione economica di ogni potenziale studente. Anche sul tasso di partecipazione a programmi di aiuto alimentare alle famiglie e alle difficoltà di assistenza all’infanzia. Funzionerà tutto l’anno, per cinque giorni a settimana. La rete delle scuole materne opererà sotto il patrocinio dell’organizzazione senza scopo di lucro chiamata Bezos Academy.

Quindi finalmente il fondatore di Amazon Jeff Bezos apre una scuola materna dopo averlo annunciato nel novembre 2018 al lancio del Bezos Day One Fund.