L’Agenzia delle Entrate ha delineato la strategia per i prossimi controlli in ambito fiscale. Gli interventi, almeno fino al 30 aprile, data ultima prevista per l’emergenza sanitaria, non avverranno presso le sedi delle società. Perciò, il Fisco non metterà piede nelle aziende almeno per 90 giorni ma effettuerà controlli e contraddittorio con il contribuente solo da remoto. L’Agenzia delle Entrate sfrutterà la digitalizzazione in tutte le fasi di accertamento.

Perché questa scelta

L’Agenzia ha redatto un documento di 18 pagine per dare tutte le indicazioni utili agli uffici preposti. Purtroppo, l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una crisi senza precedenti. Il sistema sociale ed economico del Paese ha subito un stop a causa degli impatti della pandemia da coronavirus. Ebbene, la crisi epidemiologica ha già da un anno fatto sentire i propri effetti su tutto e tutti. E purtroppo la bufera non è passata.

Gli effetti economici e finanziari si faranno sentire ancora per lungo tempo. Perciò, l’Autorità politica deve intervenire immediatamente con una mirata pianificazione e programmazione delle attività in materia economica e fiscale.

Cosa fa l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ora ha tracciato le linee guida ma non è da escludere una revisione in corso d’anno degli obiettivi e delle indicazioni. Intanto c’è una certezza, l’Amministrazione finanziaria spinge per il lavoro agile dei propri dipendenti in modo da evitare rischi legati ad assembramenti e alla diffusione di contagio. L’emergenza sanitaria ha fatto scoprire lo smart working e i risultati sono sicuramente accettabili.

La tecnologia

Gli italiani hanno dovuto adeguarsi alle nuove tecnologie e l’utilizzo di determinati servizi telematici ha agevolato il lavoro di tutti. Infatti, gli utenti hanno ottenuto l’accesso agli uffici solo previa prenotazione di un appuntamento. E solo se effettivamente necessario.

Perciò, le lunghe file agli sportelli sono un lontano ricordo con la digitalizzazione. Lo stravolgimento ha coinvolto non solo gli utenti ma anche i dipendenti. Ora con la progressiva digitalizzazione dell’intero ciclo di lavorazione degli atti, il Fisco non metterà piede nelle aziende almeno per 90 giorni.