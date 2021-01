Gli utenti devono leggere attentamente quanto segue perché l’Agenzia delle Entrate ha fissato nuove regole per l’accesso agli sportelli. Vediamo con l’aiuto dello Staff di ProiezionidiBorsa le nuove modalità di prenotazione, modalità cambiate a causa del coronavirus.

Tempi difficili per la Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione ha dovuto riorganizzare le proprie attività nel rispetto delle norme anti contagio. Molti Enti Pubblici si sono trovati costretti letteralmente a sbarrare la strada ai propri utenti per ridurre al minimo eventuali assembramenti.

Infatti sono sotto gli occhi di tutti le file interminabili che si formano in attesa del proprio turno allo sportello. L’Agenzia delle Entrate per ovviare a tutto ciò ha messo in essere un nuovo regolamento. In questo modo, regolando ulteriormente le presenze, potrà evitare assembramenti negli uffici.

Le nuove norme

Chi ha la necessità di andare allo sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare le nuove norme. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.15 ma solo per coloro che prenotano. La novità infatti sta nel nuovo servizio “Prenota ticket” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come fare la prenotazione

I contribuenti prima di andare allo sportello hanno l’obbligo di prenotare la visita, usando il proprio pc, smartphone o tablet. La prenotazione va fatta online compilando il form apposito presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il servizio “Prenota ticket” funziona in questo modo semplice. Il contribuente deve indicare la giornata e l’orario di visita tra quelle disponibili, la tipologia di servizio e lo sportello. L’utente, dotato di codice fiscale, può prenotare per i successivi quattro giorni. Inoltre non è necessario avere una PEC ma un classico indirizzo di posta elettronica.

In attesa della conferma

Successivamente l’Agenzia delle Entrate invia la prenotazione con tutti i dettagli dell’appuntamento, nonché il numero di ticket assegnato e un QR Code. Quest’ultimo va utilizzato al momento dell’arrivo allo sportello. Infine il contribuente può inserire il proprio numero di cellulare in modo da essere avvertito celermente.

Infine una volta visto come l’utente deve prenotare l’accesso allo sportello capiamo se è possibile disdire. In questo caso il contribuente ha la possibilità di rinunciare all’impegno annullando online la procedura di prenotazione.