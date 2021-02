Gli utenti di WhatsApp stanno leggendo, giorno dopo giorno, varie notizie riguardanti l’applicazione top della messaggistica istantanea. L’ultima in ordine di tempo, riguarda non la funzionalità dell’applicazione, ma un avviso. Infatti è comparso un profilo inaspettato tra gli stati di WhatsApp ma non tutti l’hanno notato. Infatti, gran parte degli italiani usano WhatsApp solo per scambiare testi, video, vocali e foto tra gruppi oppure in privato con i contatti presenti in rubrica. L’applicazione di messaggistica istantanea permette, inoltre, di guardare gli stati di tutti coloro che caricano qualcosa in modo istantaneo. Si tratta, solitamente, di un video o di una foto che restano visibili per la durata di 24 ore.

Come fare

Per curiosare cosa i nostri contatti in rubrica hanno caricato bisogna premere alla voce stato del menu di Whatsapp e comparirà un elenco. Ebbene, chi ha fatto questa azione negli ultimi giorni ha notato la novità. Invece coloro che non hanno proceduto a spostare l’attenzione in questa rubrica hanno tempo di scoprire cosa WhatsApp ha caricato.

Gli sviluppatori, in questa sezione semideserta, hanno pubblicato alcune comunicazioni ufficiali da parte del gruppo. La novità resa nota a tutti i fruitori dell’applicazione WhatsApp riguarda una serie di stati relativi alla privacy all’interno dell’app.

Un profilo inaspettato

Queste notizie sono visibili nell’elenco della sezione stato. Non sarà difficile notarle. Infatti il nuovo profilo si presenta in verde, l’immagine ha il simbolo della piattaforma e accanto al nome figurerà una spunta verde. Ma non bisogna spaventarsi: gli sviluppatori hanno utilizzato questa tecnica per garantire a tutti che effettivamente si tratta di una comunicazione ufficiale.

Per leggere il contenuto basta cliccare et voilà appare il contenuto sotto forma di immagini con testo. Una volta letti i messaggi in carrellata, questi non saranno più presenti nell’elenco dei contatti.

Perciò, chi non ha letto il contenuto, ha ancora tempo per farlo. WhatsApp sta negli ultimi tempi apportando molti cambiamenti al regolamento dell’app e giustamente vuole rendere note tutte le novità ai propri utenti. Un modo originale per tenere informati milioni di utenti che non hanno minimamente voglia di lasciare WhatsApp.