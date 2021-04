Nonostante sia arrivata la primavera, per molti di noi non è ancora possibile trascorrere i week end all’aria aperta. A causa delle restrizioni pandemiche siamo costretti a limitare la nostra vita sociale e trascorriamo molto tempo in casa.

Spesso siamo alla ricerca di cose da fare per riempire i lunghi tempi trascorsi tra le mura domestiche. Un’opzione sempre valida è quella di organizzare una maratona filmica.

In questo articolo abbiamo visto un film che può rendere piacevoli i nostri pomeriggi chiusi in casa, ma oggi vogliamo parlare del fatto che questa meravigliosa saga cinematografica su Netflix è perfetta per trascorrere un week end in famiglia.

Uno dei più classici degli eroi

Oggi vogliamo consigliare una saga famosissima che ha fatto innamorare generazioni di appassionati e ancora in grado di intrattenere grandi e piccini. Una serie di film d’azione che nasconde un profondo messaggio politico

Stiamo parlando di Rambo, la mitica saga che vede l’attore americano Sylvester Stallone nei panni di un veterano ribelle esperto nelle arti marziali e imbattibile nella lotta.

Ora tutti i film della saga sono disponibili su Netflix. possiamo quindi guardare i 5 film della serie dal primo all’ultimo nel nostro week end. Dal primo film, ambientato sulle montagne americane e più lento, al secondo in cui l’eroe si vendica dei soprusi subiti. E poi il terzo e il quarto, che vedono Rambo in trasferta in Afghanistan e in Vietnam a combattere guerre non sue.

Questa meravigliosa saga cinematografica su Netflix è perfetta per trascorrere un week end in famiglia

Rambo è un film avvincente, leggero ma che nasconde messaggi profondi, che piace ai grandi e ai bambini, perfetto da guardare in famiglia.

Se siamo alla ricerca di un film che possa accompagnare il nostro week end possiamo valutare di guardare la serie di Rambo, che può intrattenerci per un lungo week end cinematografico.