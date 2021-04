Questo articolo farà una breve carrellata sulle invenzioni geniali che sono da poco sul mercato per un trucco perfetto. Questi ultimi ritrovati serviranno alle inesperte del make-up o alle “imbranate”.

Ecco le ultime novità per la bellezza e il make-up, oggetti comodissimi con cui anche le meno esperte riusciranno a truccarsi come le star. Partiamo con gli stencil! In molti pensano che gli stencil servano per le decorazioni murali o per il decoupage, non è più così. In realtà gli stencil per il make-up sono guide in plastica dura che vengono in nostro soccorso soprattutto per il trucco degli occhi.

Gli stencil per il mascara

Si tratta di una specie di mascherina da poggiare all’occhio da truccare. Per applicare il mascara all’arcata cigliare superiore, basterà poggiare il nostro stencil sulla palpebra infilando nella fessura le ciglia.

Potremo, quindi, iniziare a spennellare il mascara in tutta comodità senza timore di sporcare la palpebra perché coperta dallo stencil. Anzi, per un’applicazione migliore, possiamo anche poggiare lo spazzolino del mascara sullo stencil piegando all’indietro le sopracciglia. Lasciamo asciugare qualche secondo e leviamo lo stencil. Otterremo un risultato davvero ottimo senza sbavature!

Lo stencil per le sopracciglia

Le sopracciglia stanno riscuotendo sempre maggior interesse negli ultimi anni. Oltre al tatoo e al microblanding (un tatuaggio semipermanente), le sopracciglia si possono anche reimpiantare. I make-up artist hanno compreso, infatti, che valorizzando le sopracciglia si rende il viso armonico, simmetrico, semplicemente più bello.

I guru del beauty hanno pensato anche a noi che la mattina, in fretta e furia, dobbiamo prepararci! Gli stencil per le sopracciglia sono solitamente di due tipi.

Il primo è in plastica dura da tenere poggiato al viso tramite un manico. Come le maschere di carnevale, per intenderci. In questo caso alla piccola asta che fa da manico si possono applicare delle forme in silicone da poggiare alle sopracciglia con diverse possibilità di forma. Dal sopracciglio a coda di rondine a quello a cuore, con questo pratico oggetto non sarà più un problema né lo sfoltimento né il riempimento con la matita.

L’altro tipo di stencil consiste in delle formine in silicone da poggiare direttamente all’occhio. Sono comode perché, essendo flessibili, garantiscono una perfetta aderenza e adattabilità.

Stampi per eyeliner

L‘eyeliner è sicuramente il prodotto make-up più fastidioso e difficile da applicare anche se garantisce un risultato fantastico.

Tracciare una linea continua lungo tutto l’arcata palpebrale non è un gioco da ragazzi. Irrimediabilmente si deve ricorrere al cotton fioc per pulire le sbavature.

Grazie allo stencil per eyeliner non avremo più difficoltà. Oltre alla versione in plastica, da poggiare all’occhio, Veronica Lorenz ha inventato “Vamp Stamp”, un “pratico stampino” per eyeliner.

La Lorenz che già inventò qualche anno fa la spugnetta a goccia per stendere correttore, fondotinta, ecc., ha realizzato una specie di timbrino che imbevuto, e poi poggiato alla coda dell’occhio, realizza un trucco perfetto in un secondo.

Se non siamo dotati di questo applicatore, possiamo aiutarci con una forcina o un piegaciglia.

Se coloriamo con l’eyeliner la coda a “V” di una forcina, possiamo appoggiarla delicatamente alla coda dell’occhio e avremo il medesimo effetto stampo.

Con il piegaciglia, invece, sarà ancora più semplice applicare l’eyeliner. Basterà passare il pennellino, ben intinto di colore, più volte sul bordo del piegaciglia e voilà il gioco è fatto.

Queste descritte sopra sono le ultime novità per la bellezza e il make-up, oggetti comodissimi con cui anche le meno esperte riusciranno a truccarsi come le star!