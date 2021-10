Ora che è arrivato l’autunno, ci sono tante cose che cambiano. Le temperature si abbassano e i colori estivi iniziano a morire. Anche per chi coltiva l’orto ci sono cambiamenti importanti.

Per fortuna, l’orto non muore in autunno, ma semplicemente cambia forma. Le piante che ci hanno regalato grandi soddisfazioni in estate lasciano il posto a coltivazioni diverse, ma sempre deliziose e anche molto sane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi ci concentreremo su un ortaggio davvero imperdibile, che contiene un sacco di sostanze utili per l’organismo. Andiamo, dunque, a scoprire il grandioso ortaggio da piantare a ottobre per fare il pieno di vitamine e minerali.

La delizia tipica del Sud

Oggi andiamo alla scoperta delle cime di rapa. Si tratta di un’eccezionale ortaggio che è tipico principalmente delle zone del Sud e del Centro Italia. Tuttavia, per fortuna, si può adattare a tutti i climi della nostra penisola.

Consigliamo le cime di rapa soprattutto per gli effetti che queste hanno sul nostro organismo. Hanno un elevatissimo contenuto d’acqua, quindi potrebbero aiutare molto chi ha problemi di diuresi. Sono inoltre poco caloriche e quindi generalmente sono adatte anche per chi è a dieta.

Contengono un buon numero di minerali, tra cui spiccano il fosforo e il calcio. Hanno anche un’importante funzione antiossidante, grazie al loro contenuto di vitamina C. Questa vitamina, infatti, aiuta a contrastare l’invecchiamento, bloccando l’effetto nocivo dei radicali liberi. Le cime di rapa contengono anche sodio, zinco e alcune vitamine del gruppo B, oltre alla vitamina A che potrebbe aiutare a rafforzare le ossa.

Il grandioso ortaggio da piantare a ottobre per fare il pieno di vitamine e minerali

Insomma, sembra che le cime di rapa siano un cibo sano e che è una buona idea piantarle nell’orto. Vediamo, quindi, come fare per farle crescere al meglio.

Per fortuna, questo ortaggio non richiede tantissimo lavoro. Una volta piantate, bisogna controllare ogni tanto che crescano bene ed eventualmente diradarle per assicurarsi che le piante non si rubino il nutrimento l’un l’altra. Bisogna poi bagnarle piuttosto spesso, ma se abitiamo in una zona piovosa non dovremo avere problemi.

Per fortuna, sono resistenti ai parassiti, quindi non dovremmo avere problemi di questo tipo. Stiamo, però, attenti alle erbacce e rimuoviamole non appena vediamo che iniziano a formarsi.

Se seguiremo questi semplici accorgimenti, entro tre mesi dovremmo avere in tavola delle cime di rapa eccezionali. A questo punto bisognerà aprire il libro di ricette e utilizzare l’ortaggio nel migliore dei modi.

Approfondimento

Molti evitano questi cibi autunnali senza sapere che potrebbero potenziare il sistema immunitario.