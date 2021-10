Il nono mese lunare, che è cominciato oggi 16 ottobre e durerà fino al 4 novembre, porterà imminenti brutte notizie in campo sentimentale per un segno zodiacale cinese. Per un altro, invece, porterà una grande svolta dal punto di vista amoroso: potrebbe presto trovare l’anima gemella.

Ci riferiamo al Maiale, il dodicesimo e ultimo segno dello zodiaco cinese. I nati sotto questo segno si distinguono per carattere allegro e spesso goliardico, per la socievolezza e la generosità, contrastate da difetti come l’egocentrismo e l’ingenuità. Dal punto di vista sentimentale, i Maiali tendono ad essere molto sensuali e passionali, a tal punto da essere spesso incapaci di resistere alle tentazioni.

Meglio tenerle a bada, visto che l’anima gemella potrebbe essere sempre più vicina per questo segno zodiacale cinese. Chi vi appartiene? Chiunque sia nato nel lasso di tempo compreso tra uno di questi periodi:

16 febbraio 1923 – 4 febbraio, 1924

4 febbraio 1935 – 23 gennaio 1936

22 gennaio 1947 – 9 febbraio, 1948

8 febbraio 1959 – 27 gennaio 1960

27 gennaio 1971 – 14 febbraio 1972

13 febbraio 1983 – 1º febbraio, 1984

31 gennaio 1995 – 18 febbraio 1996

18 febbraio 2007 – 6 febbraio, 2008

5 febbraio 2019 – 24 gennaio 2020

Per saperne di più, si consiglia di consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

L’anima gemella potrebbe essere sempre più vicina per questo segno zodiacale cinese

Questo mese potrebbe rivelarsi importante per chiunque non abbia ancora un compagno o una compagna. I Maiali dovranno mettere da parte la timidezza per affrontare al meglio questo momento. L’incontro con la persona che gli farà battere il cuore potrebbe essere merito della famiglia e degli amici in primo luogo. Tutto andrà affrontato all’insegna della positività.

Attenzione invece al prossimo mese lunare, che andrà dal 5 novembre al 3 dicembre: in quell’occasione il lavoro potrebbe creare dei momenti in cui si rivelerà difficile coltivare le proprie relazioni personali. I Maiali dovranno prestare attenzione a non farsi sommergere dal lavoro e cercare di organizzare al meglio le proprie giornate, in modo tale da dedicare il giusto tempo anche alle relazioni interpersonali.