Le Banche centrali potrebbero aver ultimato i loro rialzi dei tassi di interesse e questo potrebbe portare una certa stabilità delle valute. Gli ultimi meeting delle Banche centrali perlò potrebbero aver lasciato aperta la possibilità di tagli dei tassi nel corso del secondo semestre del prossimo anno. L’inflazione sta rientrando come da attese e la crescita economica inizia a diminuire. Questo sembrerebbe evidente da alcuni dati macroeconomici sia predittivi che contingenti. Quale sarà la Banca centrale che taglierà per prima? Quale valuta subità più fortemente questo eventuale impatto? E in Italia come si comporteranno i BTP che sembrano già iniziare a scontare non solo una stabilità dei tassi al rialzo ma anche la possibilità di qualche taglio. Frattanto, il dollaro potrebbe perdere terreno contro questa valuta.

Previsioni per il 2024

Per gli analisti di HSBC l’euro perdere terreno nei confronti del dollaro. Il cambio per i prossimi 12 mesi viene stimato in area 1,103. Stessa forza viene stimata anche per il dollaro contro la valuta giapponese. Infatti, mentre prima vedevano il cambio dollaro yen in area 132, negli ultimi mesi hanno rettificato il tiro proiettandolo in area 148.

Il dollaro potrebbe perdere terreno contro questa valuta

Le previsioni dei nostri algoritmi invece, al momento e tranne cambiamenti di rotta repentini nei prossimi mesi, proiettano uno scenario di forza per lo yen.

Per il momento il cambio dollaro yen da inizio anno ha segnato il minimo a 127,22 e il massimo a 151,91. Il mese di dicembre ha visto per il momento il cambio scivolare da 147,50 a 141,64 per assestarsi negli ultimi giorni in area 145. Ripresa del rialzo sopra 147,50 in chiusura settimanale altrimenti potrebbero essere possibili ribassi ulteriori verso l’area di 139,65/137,25 entro poche settimane. La massima estensione ribassista proiettata per il 2024 è posta in area 130,99. Tutto passerà dalla tenuta o meno di area 146,67 in chiusura mensile.

Il futuro dei prossimi mesi del cambio quindi è ancora in bilico e sembrerebbe non ancora scontato.

Lettura consigliata

Diventare milionari grazie alle IA, ecco la storia di successo di uno studente