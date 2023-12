Basta osservare qualsiasi grafico di qualsiasi strumento finanziario e ci si rende conto che alla loro base c’è sempre una costante. A cosa ci riferiamo? Semplice! All’andamento del range e alla loro tendenza. I grafici si muovono come un pendolo passando da rialzi a ribassi o a fasi laterali. Inoltre i prezzi tendono a mostrare un andamento quasi identico nel tempo: la differenza fra il minimo e il massimo in alcuni casi tende ad aumentare ed in altri a contrarsi. Attenzione ai prezzi di questa materia prima! Rialzo alle porte?

Attese per l’economia per il 2024

Fino a qualche tempo fa gran parte degli addetti ai lavori riteneva che nei prossimi 12 mesi si potesse verficare una forte recessione. Oggi, qualcuno inizia a proiettare un atterraggio morbido dell’economia e un leggero ritocco al ribasso dei tassi di interesse.

I nostri studi delle serie stroiche dal 1898 ad oggi fanno proiettare questo scenario: nei prossimi 12 mesi la crescita economica sarà probabilmente moderata e i tassi di interesse rimarranno in stallo sui livelli attuali.

Questo potrebbe essere lo scenario ideale per far salire i prezzi dell’azionario e di molte matere prime.

Attenzione ai prezzi di questa materia prima! Rialzo alle porte?

Ci riferiamo al cotone che da inizio anno ha segnato il minimo a 77,01 e il massimo a 92,60. Dall’aprile del 2020 al maggio del 2022 la materia prima è passata dal prezzo di 21,74 a 130,38, un rialzo spettacolare. Da quel momento è iniziata una fase ribassista che ora potrebbe essere agli sgoccioli.

Infatti nelle ultime settimane si stanno avvicendando delle divergenze positive sugli oscillatori.

Cosa potrebbe portare alla fine del ribasso e all’inizio di un rialzo di medio termine?

Una chiusura del mese di dicembre superiore a 83,98.

Questo swing farebbe accelerare i prezzi entro pochi mesi verso l’area di 95,60/100. Un primo segnale di forza verrebbe proprio da una chiusura del 15 dicembre superiore agli 83,98.

