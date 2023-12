Una pioggia di dividendi pronta ad abbattersi su questo titolo bancario

In una giornata che dopo una buona partenza ha visto il Ftse Mib chiudere al ribasso, le azioni Banco BPM si sono distinte per un rialzo di oltre l’1%. Questa performance diventa particolarmente significativa se si confronta con il ribasso dello 0,66% registrato dall’indice del settore bancario di Piazza Affari. A spingere al rialzo le azioni è stata la notizia che una pioggia di dividendi pronta ad abbattersi su Banco BPM.

A scatenare, in un contesto difficile, la corsa all’acquisto è stato l’annuncio del piano strategico di Banco BPM che prevede la distribuzione di 4 miliardi di euro agli azionisti entro il 2026. Nella nota distribuita dalla società si fa notare che sul fronte della remunerazione si tratta di 5 volte rispetto alla distribuzione degli ultimi 4 anni e di oltre il 50% dell’attuale capitalizzazione di mercato. Uno scenario reso possibile dagli ottimi risultati che con un anno di anticipo hanno permesso di superare i target del piano 2021-2024.

Un’altra notizia importante emersa in occasione della presentazione del Piano Strategico è che la banca non è interessata al risiko bancario di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Queste le parole dell’amministratore Castagna: Ho il massimo rispetto per il Monte e per il lavoro che sta facendo Lovaglio. Sono strafelice per l’assoluzione di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex-vertici della banca, che sono anche grandi amici. Ma questo non vuol dire che siamo interessati a una fusione con Mps ce ne corre.

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 12 dicembre in area 5,09 €, in rialzo dell’1,23% rispetto alla seduta precedente.

Al momento le quotazioni sono sospese tra una proiezione rialzista (linea tratteggiata) e una ribassista (linea continua). Il livelli da monitorare per capire da che parte si potrebbero muovere le azioni Banco BPM sono 5,21 € e 5,064 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di seduta potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

