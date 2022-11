Come abbinare il cappotto nero in inverno per essere alla moda e non soffrire il freddo

La moda viaggia da sempre su due binari paralleli. Da un lato gli stilisti si dedicano alla creazione di capi innovativi e con materiali sempre più sostenibili. Dall’altro riprendono i grandi classici dello stile e dell’eleganza declinandoli alla luce del gusto attuale. E quest’anno sotto la lente è finito un evergreen intramontabile come il cappotto nero. Oggi approfondiremo l’argomento e capiremo come abbinare il cappotto nero questo inverno. Allacciamo le cinture perché stiamo per scoprire alcune idee di outfit adatte ad ogni età e perfette anche per le più freddolose.

L’accoppiata cappotto nero e pantalone bianco è sempre vincente

In questa stagione tra i cappotti must have apparsi in passerella spicca il trench coat. Rigorosamente nero. Simbolo di discrezione ed eleganza senza tempo, il trench dà il meglio di sé in abbinamento a un pantalone bianco. Se pensiamo che sia un accoppiamento banale ci stiamo sbagliando alla grande. Basterà aggiungere una cintura nera con fibbia in risalto, uno stivale con tacco e una borsa coordinata e faremo una figura incredibile.

Abbiniamolo con la gonna senza essere volgari

Molti pensano che mettere insieme cappotto lungo e gonna sia una scelta troppo ardita. In realtà basta scegliere la gonna giusta e ci trasformeremo in pochi secondi in vere e proprie icone di eleganza. Gli stilisti per questa stagione consigliano due modelli tra cui optare. Il primo è la gonna nera in pelle per un look carismatico perfetto per farsi notare. Aggiungiamo uno stivale alto o da biker, due delle calzature più trendy della stagione, e saremo al top in ogni situazione.

Se invece amiamo gli stili più sobri possiamo puntare su una gonna color pastello o beige e su un paio di stivali dello stesso colore. Esalteremo il taglio e il modello del cappotto.

Come abbinare il cappotto nero questo inverno con il maglione a collo alto

Un altro grande classico dell’inverno è il maglione a collo alto. Il capo perfetto per non soffrire il freddo e provare a evitare di buscarsi un brutto raffreddore. E se ci stiamo chiedendo se sia possibile abbinarlo al cappotto nero senza ottenere “l’effetto yeti” la risposta è sì.

Il trucco è quello di scegliere un modello di cappotto con il collo sciallato oppure pari-collo. Meglio ancora se dotato di spalline per alleggerire l’impatto del maglione e la silhouette. Ai piedi un paio di scarponcini. Sopra un paio di jeans o di pantaloni larghi. Una collana in oro e una borsa ben in vista e l’outfit è servito.