Il denaro fluirà nelle casse di 3 segni zodiacali fino al 15 ottobre, grazie alla fortuna negli affari

Quali sono le previsioni dell’oroscopo fino a domenica 15 ottobre? Scopriamole. Ecco, in particolare, i 3 segni zodiacali più fortunati in questa settimana dal lato economico.

L’oroscopo ritorna ogni settimana a offrirci le sue puntuali previsioni in materia astrologica. Anche nel periodo dal 9 al 15 ottobre assisteremo alla ribalta economica di qualcuno. Infatti, il denaro fluirà nelle casse di 3 segni zodiacali pronti a far faville. Tre su tutti riusciranno a soddisfare le proprie esigenze lavorative e incrementare il conto in banca. Per scoprire di quali si tratta, non resterà che proseguire con la lettura.

Cosa dice il cielo

Nei prossimi giorni non mancheranno tante novità, che daranno una scossa alla vita dei dodici segni. La prima sorpresa la porta con sé Venere, che proprio oggi abbandona il Leone per dirigersi in Vergine. Si tratta di un evento che dovrebbe favorire i rapporti sentimentali nei segni d’acqua e terra. Dovrebbero beneficiarne anche Toro, Scorpione e Acquario.

Oltre al pianeta dell’amore, anche Marte porterà dei cambiamenti. Il transito dalla Bilancia allo Scorpione infonderà sensazioni positive ad Ariete, Cancro e Capricorno. Conclude in bellezza l’arrivo della Luna Nuova in Bilancia, previsto per sabato 14, grazie alla quale qualcosa di nuovo potrà cominciare.

Il denaro fluirà nelle casse di 3 segni zodiacali che arricchiranno le tasche

Se l’amore conta, non bisogna sottovalutare nemmeno l’aspetto economico. Tutti speriamo di incrementare i nostri guadagni e consolidare la posizione professionale. Ebbene, queste speranze potrebbero realizzarsi per il segno del Leone. Proprio la nuova faccia della Luna porterà un’ondata di nuove richieste sul lavoro. Il Sole e Mercurio, invece, si occuperanno di favorire trattative e intese. Purtroppo si avrà Marte dissonante a togliere un po’ di energie, ma nulla che non si possa superare. Occhi puntati su venerdì 13, quando un compromesso potrebbe far spiccare il volo ai propri affari.

Anche la Vergine potrebbe aumentare le proprie entrate nelle giornate a venire. Merito dell’appoggio di due pianeti come Marte e Venere, che accompagnano gli affari. La voglia di ascendere nel proprio campo sarà alle stelle, tanto che si vorrà dimostrare a tutti quel che si vale. I giovani non vedono l’ora di firmare il primo contratto, mentre i più maturi potrebbero avviare rapporti con un cliente di rilievo. Dietro l’angolo potrebbe nascondersi, poi, un’opportunità per iniziare un progetto importante o intraprendere un nuovo ruolo.

Infine, potrà giovare di questo periodo anche il segno dello Scorpione. È il momento di rimettersi in gioco e spronarsi una volta per tutte. Ora bisogna spingere davvero e mettere la quinta a lavoro. Marte dona la giusta carica negli affari, e da domani 11 ottobre si vedranno i primi risultati. Si prenderanno iniziative fruttifere, o si amplierà la lista dei propri contatti. Spesso si tratterà di promesse, ma che con la grinta necessaria potranno presto realizzarsi.