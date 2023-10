Oroscopo dal 2 all’8 ottobre: soldi a catinelle per alcuni segni zodiacali fortunati anche sul lavoro

Le previsioni dell’oroscopo ci lasciano col fiato sospeso, perché svelano il nostro futuro. In questa settimana di inizio ottobre, scopriremo chi riceverà i maggiori benefici dal lato economico. Vediamo dunque i segni zodiacali che le stelle premieranno con interessanti introiti e generosi affari.

Quando il futuro ci appare incerto, ci affidiamo alle previsioni dell’oroscopo per capire cosa accadrà. In questa settimana ci aspettano tante novità, che interessano in particolare la situazione economica. Infatti, ci sono 3 segni che rimpingueranno il proprio conto in banca, grazie a entrate cospicue e buoni affari. Lo affermano le stelle, che come sempre ci svelano il futuro a breve termine. Vediamo, dunque, cosa dice l’oroscopo dal 2 all’8 ottobre e chi tra di noi avrà la benevolenza degli astri.

Le casse dell’Ariete si riempiranno di contanti

In quest’ultimo periodo, gli appartenenti al segno dell’Ariete erano alle prese con le fatiche quotidiane. Gli impicci vari e la routine eccessivamente ripetitiva rendevano le giornate tediose e monotone. Per fortuna da ora la situazione sembra cambiare. Infatti, l’entusiasmo prenderà il sopravvento sulla noia e proietterà verso un momento d’oro. È ora di dare una svolta alla propria vita, grazie anche alle buone notizie a lavoro.

Con capo e colleghi ci si mostrerà affabili e disposti a collaborare. La reattività fuori dal comune rende pronti ad avviare qualsiasi trattativa. Lo spirito d’iniziativa frutterà importanti somme nelle tasche. La crescita economica è dietro l’angolo e potrebbe mantenersi stabile a lungo. Occhio solo a non intestardirsi troppo sugli affari.

L’oroscopo dal 2 all’8 ottobre premia anche Toro e Capricorno

Vento in poppa anche per il Toro. Questi sette giorni prevedono un’apertura verso gli altri, che fa staccare almeno per un attimo dall’ossessione lavorativa. Ci sono anche altri campi, oltre a quello professionale, su cui vale la pena concentrarsi. Basti pensare all’amore, che tutto sommato andrà bene. D’altra parte, sul lavoro si avrà la giusta concentrazione e lucidità per fare le scelte giuste. Le casse, inoltre, si potrebbero riempire con qualche investimento precedente andato a buon fine. Non bisogna escludere nemmeno una vincita cospicua e particolarmente fortunata.

La pecunia non tarderà ad arrivare anche dalle parti del Capricorno. Anche se la settimana vedrà impegnarsi in mille faccende diverse, le entrate si faranno notare. Se l’amore potrebbe riservare sorprese più o meno gradite, il lavoro regalerà soddisfazioni. In più, l’abilità nelle trattative consentirà di racimolare denaro a volontà. Non sottovalutiamo nemmeno gli investimenti al risparmio, perché potrebbero nascondere guadagni inattesi.